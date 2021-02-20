Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держдеп не запропонував нових санкцій проти "Північного потоку-2"

Субота, 20 лютого 2021, 09:42
Держдеп не запропонував нових санкцій проти Північного потоку-2

Державний департамент США в доповіді Конгресу не запропонував нових санкцій проти учасників побудови газопроводу "Північний потік-2" - у списку лише ті, які були визначені попередньою адміністрацією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У доповіді Конгресу Держдепартамент назвав російський корабель "Фортуна" та його власника KVT-RUS - процес, який починає нові санкції.

Минулого місяця колишній президент Дональд Трамп запровадив обмеження щодо цього корабля і організації за допомогу в будівництві газопроводу для доставки російського газу до Європи через Німеччину.

"Простіше кажучи, сьогоднішнє призначення санкцій є абсолютно неадекватним", - заявив конгресмен Майкл Маккоул.

У Конгресі стверджують, що ці санкції мало на що вплинуть і навряд чи зможуть зупинити проєкт.

Там також висловили здивування тим, що слово "Росія" не міститься  документі, за винятком заголовка, і що в ньому не детально обговорюються консультації з американськими партнерами та союзниками, на яких це вплине.

Трубопровід закінчений понад 90%, і російська державна енергетична компанія "Газпром" та її західні партнери сподіваються закінчити його цього року. Значна частина роботи, що залишилася, складна і знаходиться у глибоких водах біля Данії.

Два попередні президенти США, республіканець Трамп і демократ Барак Обама, виступили проти проєкту, оскільки він обійде Україну, через яку Росія протягом десятиліть відправляла газ до Європи. Це може позбавити Україну вигідних транзитних зборів та потенційно підірвати її боротьбу проти російської агресії.

Президент Джо Байден вважає, що трубопровід є "поганою угодою" для Європи.

Американські санкції зупинили роботу над газопроводом минулого року після того, як Allseas, західна трубопровідна компанія, відмовилася від участі в ньому.

Маккоул та ще три конгресмени, включаючи демократку Марсі Каптур, на цьому тижні попросили державного секретаря Ентоні Блінкена поділитися планами щодо можливих санкцій. У листі до Блінкена вони перерахували 15 інших кораблів, які, за їхніми словами, займались прокладанням труб або пов'язаними з ними діями і які можуть бути санкціонованими згідно із законом про оборонну політику.

Однак Держдеп не запропонував вводити санкції проти будь-яких німецьких або інших європейських компаній, причетних до проєкту.

Раніше у Кремлі висловили сподівання, що Сполучені Штати і Євросоюз не підуть далі "шляхом санкційного тиску" на Росію, назвавши санкції неефективними.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїПівнічний потік-2газСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
санкції
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Зеленський ввів санкції проти компаній Фрідмана та його партнерів
Останні новини
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
Усі новини...
Реклама: