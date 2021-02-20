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Госдеп не предложил новых санкций против "Северного потока-2"

Суббота, 20 февраля 2021, 10:42

Государственный департамент США в докладе Конгрессу не предложил новых санкций против участников построения газопровода "Северный поток-2" - в списке только те, которые были определены предыдущей администрацией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В докладе Конгрессу Госдепартамент назвал российский корабль "Фортуна" и его владельца KVT-RUS - процесс, который начинает новые санкции.

В прошлом месяце бывший президент Дональд Трамп ввел ограничения против  этого корабля и организации за помощь в строительстве газопровода для доставки российского газа в Европу через Германию.

"Проще говоря, сегодняшнее назначение санкций является неадекватным", - заявил конгрессмен Майкл Маккоул.

В Конгрессе утверждают, что эти санкции мало на что повлияют и вряд ли смогут остановить проект.

Там также выразили удивление тем, что слово "Россия" не содержится документе, за исключением заголовка, и в нем не подробно обсуждаются консультации с американскими партнерами и союзниками, на которых это повлияет.

Трубопровод закончен более 90%, и российская государственная энергетическая компания "Газпром" и его западные партнеры надеются закончить его в этом году. Значительная часть работы, оставшуюся сложная и находится в глубоких водах возле Дании.

Два предыдущие президента США, республиканец Трамп и демократ Барак Обама, выступили против проекта, поскольку он обойдет Украину, через которую Россия на протяжении десятилетий отправляла газ в Европу. Это может лишить Украину выгодных транзитных сборов и потенциально подорвать ее борьбу против российской агрессии.

Президент Джо Байден считает, что трубопровод является "плохой сделкой" для Европы.

Американские санкции остановили работу над газопроводом прошлого года после того, как Allseas, западная трубопроводная компания отказалась от участия в нем.

Маккоул и еще три конгрессмена, включая демократа Марси Каптур, на этой неделе попросили государственного секретаря Энтони Блинкена поделиться планами относительно возможных санкций. В письме Блинкену они перечислили 15 других кораблей, которые, по их словам, занимались прокладкой труб или связанными с ними действиями и которые могут быть санкционированными по закону об оборонной политике.

Однако Госдеп не предложил вводить санкции против любых немецких или других европейских компаний, причастных к проекту.

Ранее в Кремле выразили надежду, что Соединенные Штаты и Евросоюз не пойдут дальше "путем санкционного давления" на Россию, назвав санкции неэффективными.

Темы: санкцииСеверный поток-2газСШАРосcия


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