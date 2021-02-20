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Волкер закликав Байдена якнайшвидше зателефонувати Зеленському

Субота, 20 лютого 2021, 12:44
Волкер закликав Байдена якнайшвидше зателефонувати Зеленському

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що Сполучені Штати мають якнайшвидше відновити стратегічний діалог з Україною, а президент Джо Байден має поговорити зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у його колонці на сайті "Центру аналізу європейської політики".

Він нагадав, що Байден говорив з Путіним про Україну лише через тиждень перебування на посаді, без попередніх консультацій з Україною, яка є жертвою російської агресії.

"Він досі не розмовляв з президентом Зеленським, проте зателефонував близько 30 інших глав держав" - зазначив Волкер.

У зв’язку з цим він наголошує, що телефонний дзвінок Байдена-Зеленського повинен відбутися якомога швидше.

"Обидва президенти не повинні ставати кращими приятелями, але важливо встановити контакти на рівні глави держави, задати тон співпраці між адміністраціями обох країн. Для України це стало критично важливим" - вважає Волкер.

Також, за його словами, у заяві Білого дому, що повідомляє про дзвінок Путіну, зазначається, що президент Байден підтвердив підтримку США українського суверенітету.

"Це, звичайно, добре. Однак мимоволі не вказується, що США підтримують територіальну цілісність України. Такий пропуск є критичним та вартим уваги в Україні, враховуючи продовження Росією окупації Донбасу та Криму" - зазначив дипломат.

"Державний секретар Блінкен повинен підтвердити дотримання США Декларації Помпео від 25 липня 2018 року, в якій Сполучені Штати зобов'язалися відмовлятися "визнати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву". Це сучасний еквівалент Декларації Уельса 1940 року, в якій США відмовились прийняти заявлену Росією анексію країн Балтії - це дія, яка виявилася критичною через 40 років після цього" - заявив Волкер.

Також, на його думку, США повинні відновити „Стратегічний діалог" з Україною щодо основних питань геостратегічного значення.

"Сполученим Штатам слід відновити наполягання на здійсненні Україною далекосяжних реформ. Звичайно, ні США, ні ЄС, ні МВФ не можуть зробити для України те, що вона повинна зробити для себе. Але в той же час чітка стратегія та керівництво США є надзвичайно важливими для надання українським лідерам впевненості та політичного прикриття, необхідного для прийняття надзвичайно болючих та складних рішень" - зазначив Волкер.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденЗеленськийСШАУкраїна
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