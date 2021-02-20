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Волкер призвал Байдена как можно скорее позвонить Зеленскому

Суббота, 20 февраля 2021, 12:44
Волкер призвал Байдена как можно скорее позвонить Зеленскому

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Соединенные Штаты должны как можно скорее восстановить стратегический диалог с Украиной, а президент Джо Байден поговорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его колонке на сайте "Центра анализа европейской политики".

Он напомнил, что Байден говорил с Путиным об Украине только через неделю пребывания в должности, без предварительных консультаций с Украиной, которая является жертвой российской агрессии.

"Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, однако позвонил около 30 других глав государств", - отметил Волкер.

В связи с этим он отмечает, что телефонный звонок Байдена-Зеленского должен состояться как можно быстрее.

"Оба президента не должны становиться лучшими приятелями, но важно установить контакты на уровне глав государств, задать тон сотрудничества между администрациями обеих стран. Для Украины это стало критически важным ", - считает Волкер.

Также, по его словам, в заявлении Белого дома, сообщающем о звонке Путину, отмечается, что президент Байден подтвердил поддержку США украинского суверенитета.

"Это, конечно, хорошо. Однако невольно не указывается, что США поддерживают территориальную целостность Украины. Такой пропуск является критическим и заслуживающим внимания в Украине, учитывая продолжение Россией оккупации Донбасса и Крыма ", - отметил дипломат.

"Государственный секретарь Блинкен должен подтвердить соблюдение США Декларации Помпео от 25 июля 2018 года, в которой Соединенные Штаты обязались отказываться" признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву ". Это современный эквивалент Декларации Уэльса 1940 года, в которой США отказались принять заявленную Россией аннексию стран Балтии - это действие, которое оказалось критическим через 40 лет после этого ", - заявил Волкер.

Также, по его мнению, США должны восстановить "Стратегический диалог" с Украиной по основным вопросам геостратегического значения.

"Соединенным Штатам следует восстановить настаивает на осуществлении Украине далеко идущих реформ. Конечно, ни США, ни ЕС, ни МВФ не могут сделать для Украины то, что она должна сделать для себя. Но в то же время четкая стратегия и руководство США очень важны для предоставления украинским лидерам уверенности и политического прикрытия, необходимого для принятия чрезвычайно болезненных и сложных решений ", - отметил Волкер.

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Темы: БайденЗеленскийСШАУкраина
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