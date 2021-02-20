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Украина завоевала бронзу в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону

Суббота, 20 февраля 2021, 13:08
Украина завоевала бронзу в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону

Женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения).

Источник: трансляция соревнований

Детали: На первом этапе за украинскую сборную бежала Анастасия Меркушина, которая промахнувшись на первой стрельбе, но была точной на стойке и передала эстафету на пятом месте.

Второй этап был отдан на откуп Юлии Джимме, которая хотя и допустила несколько промахов, смогла передать эстафету в тройке.

На третьем этапе за Украину бежала Дарья Блашко, которая допустив один промах смогла выйти из своей второй стрельбы первой.

Сохранить лидерство Блашко не смогла, передав эстафету Елене Пидгрушной четвертой.

Капитан сборной была точной на лежке, но допустила несколько промахов на стойке, выйдя из последней стрельбы третьей.

На последнем круге Пидгрушная боролась за серебро с Франциской Пройсс и даже опережала ее, но на последних метрах дистанции немка была сильнее.

Золотые награды получили норвежки.

Напомним:

  • Сборная Украины по биатлону остановилась в шаге от медалей в смешанной эстафете на чемпионате мира, который проходит в словенской Поклюке.

Евгений Будерацкий, УП

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Темы: спортУкраина
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