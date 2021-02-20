В МЗС РФ образились, що Росію не покликали на Мюнхенську конференцію

Представниця МЗС РФ Марія Захарова висловила здивування, що Росія навіть не розглядалася в якості учасника пленарного засідання Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у її коментарі на сайті МЗС РФ.

За словами Захарової, з урахуванням порядку денного, серед пунктів якого фігурують такі теми, як "актуальні проблеми світового розвитку", "проблеми зміни клімату" і "боротьба з пандемією коронавірусної інфекції", "викликає, щонайменше, подив склад учасників даного заходу".

"По суті, проблеми, які стоять перед всім людством, планується обговорити в дуже "звуженому" форматі. До дискусії організаторами були запрошені керівництво США і ЄС, а також Генеральний секретар ООН і Генеральний директор ВООЗ. Про те, щоб залучити до участі інші країни, включаючи Росію і Китай, мова не йшла. Навпаки, вони розглядалися в дискусії як загрози і суперники, з якими потрібно боротися" - сказала представниця МЗС РФ.

Захарова вбачає у цьому прагнення західних країн "вирішувати проблеми у вузькому колі, просувати зручні їм рішення, які згодом будуть нав'язуватися іншим членам міжнародної спільноти через призму світопорядку, заснованого на правилах".

"Такий підхід ми не поділяємо і закликаємо до широкої міжнародної співпраці по об'єднавчому порядку денному - в рамках універсальних демократичних інститутів системи ООН" - заявила вона.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на Мюнхенській конференції закликала до тісного партнерства між Євросоюзом та США на тлі зухвалої поведінки Росії.