Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В МЗС РФ образились, що Росію не покликали на Мюнхенську конференцію

Субота, 20 лютого 2021, 16:44

Представниця МЗС РФ Марія Захарова висловила здивування, що Росія навіть не розглядалася в якості учасника пленарного засідання Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у її коментарі на сайті МЗС РФ.

За словами Захарової, з урахуванням порядку денного, серед пунктів якого фігурують такі теми, як "актуальні проблеми світового розвитку", "проблеми зміни клімату" і "боротьба з пандемією коронавірусної інфекції", "викликає, щонайменше, подив склад учасників даного заходу".

"По суті, проблеми, які стоять перед всім людством, планується обговорити в дуже "звуженому" форматі. До дискусії організаторами були запрошені керівництво США і ЄС, а також Генеральний секретар ООН і Генеральний директор ВООЗ. Про те, щоб залучити до участі інші країни, включаючи Росію і Китай, мова не йшла. Навпаки, вони розглядалися в дискусії як загрози і суперники, з якими потрібно боротися" - сказала представниця МЗС РФ.

Захарова вбачає у цьому прагнення західних країн "вирішувати проблеми у вузькому колі, просувати зручні їм рішення, які згодом будуть нав'язуватися іншим членам міжнародної спільноти через призму світопорядку, заснованого на правилах".

"Такий підхід ми не поділяємо і закликаємо до широкої міжнародної співпраці по об'єднавчому порядку денному - в рамках універсальних демократичних інститутів системи ООН" - заявила вона.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на Мюнхенській конференції закликала до тісного партнерства між Євросоюзом та США на тлі зухвалої поведінки Росії.

Теми: Росія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоПобиття пішохода до смерті: водія відправили за ґрати

Зеленський ввів у дію санкції проти Медведчука

Водна криза: Крим "витягне" з бюджету РФ додатково 112 млрд рублів

США відреагували на введення Україною санкцій проти Медведчука

В МЗС РФ образились, що Росію не покликали на Мюнхенську конференцію

фотоЗатриманому командиру луганських бойовиків суд призначив заставу

Усі новини...
Росія
Справа про "образу ветерана": суд назвав Навального винним
Гібридні війська РФ на Донбасі обстріляли ЗСУ та будинки мирних жителів
Кремль відреагував на санкції проти Медведчука
Останні новини
21:30
На Львівщині внаслідок вибуху гранати загинули люди
21:11
У МОЗ кажуть, що вже мають чіткий план щеплення українців проти Covid
20:34
мапаСнігопади та сильні морози відступають
19:43
фотоПобиття пішохода до смерті: водія відправили за ґрати
19:09
Зеленський ввів у дію санкції проти Медведчука
18:54
Bitcoin подорожчав до 57 тисяч доларів
18:38
Справа про "образу ветерана": суд назвав Навального винним
18:32
Гібридні війська РФ на Донбасі обстріляли ЗСУ та будинки мирних жителів
18:15
Кулеба: ціна "Північного потоку-2" вже перевищила економічно доцільну
17:56
Водна криза: Крим "витягне" з бюджету РФ додатково 112 млрд рублів
Усі новини...