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Водна криза: Крим "витягне" з бюджету РФ додатково 112 млрд рублів

Субота, 20 лютого 2021, 16:56
Водна криза: Крим витягне з бюджету РФ додатково 112 млрд рублів

Російський уряд продовжив так звану програму з розвитку Криму та Севастополя і збільшив обсяг її фінансування з федерального бюджету РФ на 112,5 млрд руб. Одним з пріоритетів програми названо забезпечення захопленого півострова прісною водою.

Джерело: РБК

Деталі: Російська влада офіційно продовжила програму розвитку окупованих Криму і Севастополя на один рік - до 2025 року. Обсяг загального фінансування програми з усіх джерел збільшений на 116 млрд рублів - до 1,374 трлн, обсяг фінансування з федерального бюджету Росії - на 112,5 мільярда рублів, до 1,303 трлн.

Окупанти планують реконструкцію діючих і будівництво нових систем водопостачання на півострові.

Оновлена ​​програма, зокрема, передбачає спорудження опріснювачів морської води сумарною потужністю 40 тис. куб. м на добу (до 15 млн кубів на рік).

Нагадаємо: Протягом 10 років до окупації Криму Росією з Північно-Кримського каналу півострів отримував у середньому 1,2-1,4 млрд кубів води щороку.

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