Водный кризис: Крым "вытянет" из бюджета РФ дополнительно 112 млрд рублей

Российское правительство продлило так называемую программу по развитию Крыма и Севастополя и увеличило объем ее финансирования из федерального бюджета РФ на 112,5 млрд руб. Одним из приоритетов программы названо обеспечение полуострова пресной водой.

Источник: РБК

Детали: Российские власти официально продлили программу развития оккупированных Крыма и Севастополя на один год — до 2025 года. Объем общего финансирования программы из всех источников увеличен на 116 млрд рублей — до 1,374 трлн, объем финансирования из федерального бюджета России — на 112,5 млрд рублей, до 1,303 трлн.

Оккупанты планируют реконструкцию действующих и постройку новых систем водоснабжения на полуострове. Обновленная программа, в частности, предусматривает сооружение опреснителей морской воды суммарной мощностью 40 тыс. куб. м в сутки (до 15 млн кубов в год).

Напомним: В течение 10 лет до оккупации Крыма Россией из Северо-Крымского канала полуостров получал в среднем 1,2-1,4 млрд кубов воды ежегодно.

Читайте также: Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов