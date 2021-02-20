Гібридні війська РФ на Донбасі обстріляли ЗСУ та будинки мирних жителів

20 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Зокрема, в районі Торецька на Донеччині під обстріл бойовиків потрапили будинки місцевих жителів.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: У зведенні зазначається, що у суботу вранці збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та снайперської зброї по українських позиціях неподалік населеного пункту Південне.

При цьому з мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська вели вогонь поблизу Новгородського (населений пункт за 10 км від Торецька). За даними штабу, тут під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Збройних сил України, а й будинки місцевих жителів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Також окупанти вели прицільний вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік населених пунктів Попасна та Катеринівка.

Дослівно: "На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає".