Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Побиття пішохода до смерті: водія відправили за ґрати

Субота, 20 лютого 2021, 18:43
Побиття пішохода до смерті: водія відправили за ґрати

Суд відправив за ґрати водія, якого звинувачують у нанесенні смертельних травм пішоходу в центрі Києва.

Джерело: речниця прокуратури Надія Максимець у Facebook

Деталі: У п'ятницю під час дорожнього конфлікту водій авто наніс смертельний удар пішоходу та втік з місця події. За пів години поліцейські затримали зловмисника.

Очевидці повідомляли, що водій автомобіля "Хюндай" наніс перехожому удар, від якого останній впав на асфальт та помер.

Для пошуку зловмисника силовики провели спеціальну поліцейську операцію, його знайшли та затримали через пів години. Підозрюваним виявився киянин 1994 року народження.

У суботу, 20 лютого, за клопотанням Київської місцевої прокуратури суд обрав для затриманого безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він підозрюється у завданні смертельного удару пішоходу.

За словами Максимець, сторона захисту наполягала на цілодобовому домашньому арешті.

Пряма мова: "Підозрюваний повідомив, що визнає свою вину".

 
 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПКиївпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
Усі новини...
Реклама: