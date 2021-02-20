Побиття пішохода до смерті: водія відправили за ґрати

Суд відправив за ґрати водія, якого звинувачують у нанесенні смертельних травм пішоходу в центрі Києва.

Джерело: речниця прокуратури Надія Максимець у Facebook

Деталі: У п'ятницю під час дорожнього конфлікту водій авто наніс смертельний удар пішоходу та втік з місця події. За пів години поліцейські затримали зловмисника.

Очевидці повідомляли, що водій автомобіля "Хюндай" наніс перехожому удар, від якого останній впав на асфальт та помер.

Для пошуку зловмисника силовики провели спеціальну поліцейську операцію, його знайшли та затримали через пів години. Підозрюваним виявився киянин 1994 року народження.

У суботу, 20 лютого, за клопотанням Київської місцевої прокуратури суд обрав для затриманого безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він підозрюється у завданні смертельного удару пішоходу.

За словами Максимець, сторона захисту наполягала на цілодобовому домашньому арешті.

Пряма мова: "Підозрюваний повідомив, що визнає свою вину".