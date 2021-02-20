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Избиение пешехода до смерти: водителя отправили за решетку

Суббота, 20 февраля 2021, 19:43

Суд отправил за решетку водителя, обвиняемого в нанесении смертельных травм пешеходу в центре Киева.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец в Facebook

Детали: В пятницу во время дорожного конфликта водитель авто нанес смертельный удар пешеходу и скрылся с места происшествия. Через полчаса полицейские задержали злоумышленника.

Очевидцы сообщали, что водитель автомобиля "Хюндай" нанес прохожему удар, от которого последний упал на асфальт и умер.

Для поиска злоумышленника силовики провели специальную полицейскую операцию, его нашли и задержали через полчаса. Подозреваемым оказался киевлянин 1994 года рождения.

В субботу, 20 февраля, по ходатайству Киевской местной прокуратуры суд избрал для задержанного безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Он подозревается в нанесении смертельного удара пешеходу.

По словам Максимец, сторона защиты настаивала на круглосуточном домашнем аресте.

Прямая речь: "Подозреваемый сообщил, что признает свою вину".

 
 

Темы: ДТПКиевпрокуратура


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