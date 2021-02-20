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В Україні 20 лютого вшанували героїв Небесної сотні

Субота, 20 лютого 2021, 20:58
В Україні 20 лютого вшанували героїв Небесної сотні
Фото Дмитра Ларіна, УП

20 лютого в Україні та за її межами згадують учасників Революції гідності, які загинули 7 років тому під час протестів на Майдані.

Джерело: Українська правда

Деталі: У період з 18 лютого по 20 лютого 2014 року у центральній частині Києва неопізнаними силовиками було вбито сотню учасників Євромайдану.

На честь їхньої самопожертви з’явився термін "Небесна сотня".

 У суботу в столиці протягом дня на алею Героїв Небесної сотні люди несли квіти та лампадки в пам'ять про загиблих на Майдані.

 
Фото Дмитра Ларіна, УП
 
Фото Дмитра Ларіна, УП
Фото Дмитра Ларіна, УП
Фото Дмитра Ларіна, УП

Крім того, Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина та Франція також вшанували пам’ять вбитих активістів та запевнили у подальшій підтримці України на шляху до реалізації цінностей Революції гідності.

Дослівно посольство США: Сьогодні ми разом зі всіма українцями вшановуємо пам’ять і жертву, принесену Небесною сотнею в надії на світле майбутнє України. Ми звеличуємо їхній спадок та висловлюємо підтримку всім українцям, які працюють над просуванням євроатлантичного партнерства та інтеграції України".

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс опублікувала фото, як покладає квіти до монумента Небесній сотні.

 

Пряма мова посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен: "Ми дуже хочемо допомогти Україні впровадити те, за що люди боролися на Майдані: справедливість, свободу і європейські амбіції".

Пряма мова посла Франції в Україні Етьєна де Понсена: "У цей день, 20 лютого, хочу вшанувати пам'ять 107 героїв Небесної сотні, які на початку 2014 року віддали свої життя на Майдані, під час Революції гідності, у боротьбі за майбутнє європейської, вільної, демократичної і суверенної України".

Українська правда

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Теми: МайданКиїв
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