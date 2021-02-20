Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине 20 февраля почтили героев Небесной сотни

Суббота, 20 февраля 2021, 20:58
В Украине 20 февраля почтили героев Небесной сотни
Фото Дмитрия Ларина, УП

20 февраля в Украине и за ее пределами вспоминают участников Революции достоинства, погибших 7 лет назад во время протестов на Майдане.

Источник: Украинская правда

Детали: В период с 18 по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева неопознанными силовиками были убиты сотни участников Евромайдана.

В честь их самопожертвования появился термин "Небесная сотня".

В субботу в столице в течение дня на аллею Героев Небесной сотни люди несли цветы и лампадки в память о погибших на Майдане.

 
Фото Дмитрия Ларина, УП
 
Фото Дмитрия Ларина, УП
 
Фото Дмитрия Ларина, УП

Кроме того, Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция также почтили память убитых активистов и заверили в дальнейшей поддержке Украины на пути к реализации ценностей Революции достоинства.

Дословно посольство США: Сегодня мы вместе со всеми украинцами чтим память и жертву, принесенную Небесной сотней в надежде на светлое будущее Украины. Мы превозносим их наследство и выражаем поддержку всем украинцам, работающим над продвижением евроатлантического партнерства и интеграции Украины".

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс опубликовала фото, как возлагает цветы к монументу Небесной сотни.

 

Прямая речь посла Германии в Украине Анки Фельдгузен: "Мы очень хотим помочь Украине внедрить то, за что люди боролись на Майдане: справедливость, свободу и европейские амбиции".

Прямая речь посла Франции в Украине Этьена де Понсена: "В этот день, 20 февраля, хочу почтить память 107 героев Небесной сотни, которые в начале 2014 года отдали свои жизни на Майдане, во время Революции достоинства, в борьбе за будущее европейской, свободной, демократической и суверенной Украины".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МайданКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Майдан
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Дела Майдана: из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко
Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет
Последние новости
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
Все новости...
Реклама: