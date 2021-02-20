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В Украине 20 февраля почтили героев Небесной сотни

Суббота, 20 февраля 2021, 21:58
Фото Дмитрия Ларина, УП

20 февраля в Украине и за ее пределами вспоминают участников Революции достоинства, погибших 7 лет назад во время протестов на Майдане.

Источник: Украинская правда

Детали: В период с 18 по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева неопознанными силовиками были убиты сотни участников Евромайдана.

В честь их самопожертвования появился термин "Небесная сотня".

В субботу в столице в течение дня на аллею Героев Небесной сотни люди несли цветы и лампадки в память о погибших на Майдане.

 
Фото Дмитрия Ларина, УП
 
Фото Дмитрия Ларина, УП
 
Фото Дмитрия Ларина, УП

Кроме того, Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция также почтили память убитых активистов и заверили в дальнейшей поддержке Украины на пути к реализации ценностей Революции достоинства.

Дословно посольство США: Сегодня мы вместе со всеми украинцами чтим память и жертву, принесенную Небесной сотней в надежде на светлое будущее Украины. Мы превозносим их наследство и выражаем поддержку всем украинцам, работающим над продвижением евроатлантического партнерства и интеграции Украины".

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс опубликовала фото, как возлагает цветы к монументу Небесной сотни.

 

Прямая речь посла Германии в Украине Анки Фельдгузен: "Мы очень хотим помочь Украине внедрить то, за что люди боролись на Майдане: справедливость, свободу и европейские амбиции".

Прямая речь посла Франции в Украине Этьена де Понсена: "В этот день, 20 февраля, хочу почтить память 107 героев Небесной сотни, которые в начале 2014 года отдали свои жизни на Майдане, во время Революции достоинства, в борьбе за будущее европейской, свободной, демократической и суверенной Украины".

Украинская правда
Темы: МайданКиев


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