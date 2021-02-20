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Росія намагається почати діалог з Байденом та його адміністрацією

Субота, 20 лютого 2021, 22:32
Росія намагається почати діалог з Байденом та його адміністрацією

Москва направила адміністрації президента США Джо Байдена запити на організацію перших контактів.

Джерело: РБК з посиланням на посла Росії в США Анатолія Антонова

Пряма мова: "Ті люди, які сьогодні з'явилися в Держдепі і в Білому домі, - ми вже направили до них запити, щоб організувати перші контакти і почати розбиратися, що ми можемо зробити разом".

Деталі: За словами дипломата, він розраховує на "прагматичну співпрацю" з Вашингтоном з низки напрямків, в тому числі з питань стратегічної стабільності, космосу, Арктики, боротьби з пандемією.

Антонов зазначив також, що сподівається на "зрушення" щодо іранської ядерної угоди і продовження діалогу Москви і Вашингтона щодо Афганістану і Сирії.

Нагадаємо: раінше представниця МЗС РФ Марія Захарова висловила здивування, що Росія навіть не розглядалася в якості учасника пленарного засідання Мюнхенської конференції з безпеки.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСШАдипломатичні відносини
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