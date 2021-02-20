Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Українсько-американська ракета вивела на орбіту вантажний корабель

Субота, 20 лютого 2021, 23:56

Ракета-носій "Антарес", основну конструкцію першого ступеня якої розробили в Україні, стартувала з Центру космічних польотів у штаті Вірджинія, та успішно вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus.

Джерело: пресслужба українського держпідприємства "Південне"

Дослівно: "20 лютого із Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) відбувся перший у 2021 році пуск ракети-носія середнього класу "Антарес". Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого близько 8000 фунтів корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції".

Деталі: Ракета-носій "Антарес" складається з двох ступенів. У пресслужбі конструкторського бюро розповіли, що основну конструкцію першого ступеня було розроблено ДП "КБ "Південне" та виготовлено ДП "ВО ПМЗ" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС", "Київприлад"та іншими на замовлення корпорації зі США Northrop Grumman.

У рамках програми "Антарес" українська сторона виконала комплекс робіт з проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.

Прибуття Cygnus до МКС заплановано 22 лютого об 11:40 за київським часом.

Цільові завдання місії: Доставка провізії та речей для екіпажу, матеріалів для наукових досліджень і вивезення з МКС та подальша утилізація у щільних шарах атмосфери відпрацьованого вантажу. Крім того, ракета доставвить на МКС суперкомп'ютер SBC-2, розробленого Hewlett Packard і NASA. Він буде використовуватися для аналізу даних про стан здоров'я астронавтів, розшифровки і аналізу їх ДНК прямо на борту МКС, а також для аналізу результатів спостережень за полярними покладами льоду і блискавками в атмосфері Землі. Ще одним завданням вказано виведення на орбіту низки кубсатів та наносупутників.

🇺🇦🇺🇸 20 лютого о 19 годині 36 хвилин за київським часом (о 12 годині 36 хвилин за північноамериканським східним часом)...

Опубліковано Yuzhnoye State Design Office Субота, 20 лютого 2021 р.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні 4,5 тисячі нових заражень коронавірусом, 58 людей померли

Оприлюднено перелік підсанкційних юросіб, серед них Sportmaster та енергокомпанії РФ

фото, відеоВ Україні 20 лютого вшанували героїв Небесної сотні

фотоПобиття пішохода до смерті: водія відправили за ґрати

Зеленський ввів у дію санкції проти Медведчука

Водна криза: Крим "витягне" з бюджету РФ додатково 112 млрд рублів

Усі новини...
Останні новини
08:49
У США Техас оголосили зоною стихійного лиха
08:26
В Україні 4,5 тисячі нових заражень коронавірусом, 58 людей померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: дружина Медведчука йде в політику, роковини Майдану, перший мобільний шпиталь
07:39
Окупанти продовжують обстрілювати сили ООС
06:27
ВідеоУ США уламки літака Boeing 777 впали на будинок
05:02
Трамп готує промову щодо майбутнього Республіканської партії – Reuters
04:17
Трамп пояснив, чому не повернеться в Twitter, де його навічно заблокували
03:36
Ілон Маск вважає поточний курс криптовалют завищеним
02:02
COVID-19: від початку пандемії в світі вже зареєстровано 111 мільйонів заражень
01:34
Російські формування на Донбасі відкрили вогонь по власних позиціях, є втрати – Хомчак
Усі новини...