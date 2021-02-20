Українсько-американська ракета вивела на орбіту вантажний корабель

Ракета-носій "Антарес", основну конструкцію першого ступеня якої розробили в Україні, стартувала з Центру космічних польотів у штаті Вірджинія, та успішно вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus.

Джерело: пресслужба українського держпідприємства "Південне"

Дослівно: "20 лютого із Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) відбувся перший у 2021 році пуск ракети-носія середнього класу "Антарес". Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого близько 8000 фунтів корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції".

Деталі: Ракета-носій "Антарес" складається з двох ступенів. У пресслужбі конструкторського бюро розповіли, що основну конструкцію першого ступеня було розроблено ДП "КБ "Південне" та виготовлено ДП "ВО ПМЗ" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС", "Київприлад"та іншими на замовлення корпорації зі США Northrop Grumman.

У рамках програми "Антарес" українська сторона виконала комплекс робіт з проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.

Прибуття Cygnus до МКС заплановано 22 лютого об 11:40 за київським часом.

Цільові завдання місії: Доставка провізії та речей для екіпажу, матеріалів для наукових досліджень і вивезення з МКС та подальша утилізація у щільних шарах атмосфери відпрацьованого вантажу. Крім того, ракета доставвить на МКС суперкомп'ютер SBC-2, розробленого Hewlett Packard і NASA. Він буде використовуватися для аналізу даних про стан здоров'я астронавтів, розшифровки і аналізу їх ДНК прямо на борту МКС, а також для аналізу результатів спостережень за полярними покладами льоду і блискавками в атмосфері Землі. Ще одним завданням вказано виведення на орбіту низки кубсатів та наносупутників.