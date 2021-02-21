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Окупанти продовжують обстрілювати сили ООС

Неділя, 21 лютого 2021, 07:39

Російсько-окупаційні війська на сході України за минулу добу здійснили сім обстрілів позицій сил ООС.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 20 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

По українських позиціях неподалік населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та снайперської зброї. 

Поблизу Новгородського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру. Під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Об’єднаних сил, а й будинки місцевих жителів. Так, внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення немає. 

Також противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населених пунктів Попасна та Катеринівка.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає"

Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.

Теми: ООСвійнаДонбас


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