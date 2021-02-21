У Києві за добу 200 випадків коронавірусу

У Києві за добу 20 лютого виявили 200 випадків коронавірусу, померли 6 хворих, одужала 21 особа.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (51), Подільському (30) та Деснянському (26) районах.

Госпіталізували за добу 73 пацієнти.

Серед них хворих – 111 жінок віком від 19 до 82 років, 78 чоловіків віком від 19 до 88 рокiв, 6 дівчаток віком від 6 до 16 років та 5 хлопчиків від 1 до 10 років.

Загалом з початку епідемії в Києві виявили 134 506 випадків коронавірусу, померли 2573 хворих, одужало 91 803 киян.

Що передувало: 20 лютого в Україні виявили 4489 нових випадків коронавірусної хвороби, 58 заражених померли.

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