В Україні 4,5 тисячі нових заражень коронавірусом, 58 людей померли

Протягом суботи, 20 лютого, в країні виявили 4489 нових випадків коронавірусної хвороби, 58 заражених померли.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Серед 4489 нових хворих 323 дитини та 133 медпрацівники.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2445 осіб.

Одужало 1557 людей.

Пряма мова: "Здійснено тестувань за добу – 27 188 (зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 875). За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях".

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: Протягом 19 лютого в Україні було зафіксовано 6295 нових випадків захворювання на COVID-19, 73 хворих померли.