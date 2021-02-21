Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україні 4,5 тисячі нових заражень коронавірусом, 58 людей померли

Неділя, 21 лютого 2021, 08:26

Протягом суботи, 20 лютого, в країні виявили 4489 нових випадків коронавірусної хвороби, 58 заражених померли.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Серед 4489 нових хворих 323 дитини та 133 медпрацівники.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2445 осіб.

Одужало 1557 людей.

Пряма мова: "Здійснено тестувань за добу – 27 188 (зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 875). За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях".

 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: Протягом 19 лютого в Україні було зафіксовано 6295 нових випадків захворювання на COVID-19, 73 хворих померли.

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні 4,5 тисячі нових заражень коронавірусом, 58 людей померли

Оприлюднено перелік підсанкційних юросіб, серед них Sportmaster та енергокомпанії РФ

фото, відеоВ Україні 20 лютого вшанували героїв Небесної сотні

фотоПобиття пішохода до смерті: водія відправили за ґрати

Зеленський ввів у дію санкції проти Медведчука

Водна криза: Крим "витягне" з бюджету РФ додатково 112 млрд рублів

Усі новини...
коронавірус
COVID-19: від початку пандемії в світі вже зареєстровано 111 мільйонів заражень
Індія в лютому надасть Україні 500 000 доз COVID-вакцини
У МОЗ кажуть, що вже мають чіткий план щеплення українців проти Covid
Останні новини
08:49
У США Техас оголосили зоною стихійного лиха
08:26
В Україні 4,5 тисячі нових заражень коронавірусом, 58 людей померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: дружина Медведчука йде в політику, роковини Майдану, перший мобільний шпиталь
07:39
Окупанти продовжують обстрілювати сили ООС
06:27
ВідеоУ США уламки літака Boeing 777 впали на будинок
05:02
Трамп готує промову щодо майбутнього Республіканської партії – Reuters
04:17
Трамп пояснив, чому не повернеться в Twitter, де його навічно заблокували
03:36
Ілон Маск вважає поточний курс криптовалют завищеним
02:02
COVID-19: від початку пандемії в світі вже зареєстровано 111 мільйонів заражень
01:34
Російські формування на Донбасі відкрили вогонь по власних позиціях, є втрати – Хомчак
Усі новини...