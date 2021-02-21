Війська РФ, що воювали на Донбасі, їдуть до Криму тренувати оборону узбережжя

Російські силовики планують у березні провести масштабні навчання повітряно-десантних військ в окупованому Криму в ході яких відпрацюють захоплення об'єктів та оборону морського узбережжя від висадки морського десанту "умовного противника".

Джерело: пресслужба Міноборони РФ

Деталі: Як випливає з повідомлення, командно-штабне навчання пройде в середині березня на полігоні "Опук" в окупованому Росією Криму.

У навчаннях братимуть участь гвардійський десантно-штурмовий Кавказький казачій полк зі Ставрополя (247-й полк) і гвардійський артилерійський полк з Анапи (1141-й полк). Керувати цим буде генерал-майор Андрій Суховецький.

Дослівно: "В ході навчання десантники відпрацюють десантування особового складу і техніки на незнайомий майданчик приземлення з подальшим захопленням об'єктів умовного противника і їх утримання до підходу основних сил з'єднання. Паралельно буде відпрацьована висадка десантно-штурмових підрозділів ВДВ на необладнане морське узбережжя з великих десантних кораблів Чорноморського флоту, а також ведення оборони морського узбережжя від висадки морського десанту умовного противника".

Чому це важливо: Обидва з'єднання, що будуть перекинуті Росією до Криму, брали активну участь у війні на Донбасі й використовувалися у збройній агресії РФ проти України.

Зокрема, підрозділи 247 ДШП (Кавказький казачій полк) згідно звіту британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, зайшли на територію України у серпні 2014 року. Також військові цього формування воювали в Іловайську. Було знайдено матеріали, що документують вихід 247 ДШП після боїв під Іловайськом в районі с. Горбатенко що поблизу м. Старобешеве — колона бойових машин полку була сфотографована на фоні БТР "Кушетка-Б" 121-ї бригади зв'язку України.

Після серпневих боїв 2014 року деякі військовослужбовці 247 ДШП отримали державні нагороди РФ "За воїнську доблесть".

Стосовно 1141-го гвардійського полку з Анапи, то за даними журналіста Ярослава Тинченка, військовослужбовці з його складу були залучені до формування тактичних груп, що брали участь у вторгненні російських регулярних військ на територію України. Ці підрозділи були озброєні самохідними мінометами 2С9 "Нона". Артилерійський дивізіон зі складу полку брав участь у боях під Іловайськом.