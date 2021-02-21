Безкоштовно вакцинуватися від COVID-19 зможуть усі, але не одразу – Ляшко

В Україні щеплення від COVID-19 за державні кошти отримають усі, хто цього побажає.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко в неділю у Чернігові, передає Укрінформ

Пряма мова: "Держава передбачила ту кількість коштів, яка необхідна для покриття всього населення України старше 18 років безкоштовною і добровільною вакцинацією. Всі, хто захоче вакцинуватися, – вакцинується".

Деталі: Водночас Ляшко зауважив, що через обмежений доступ до вакцин на ринку та, відповідно, неможливість щепити всіх одночасно уряд розробив "дорожню карту" з вакцинації, яка надає пріоритет групам ризику та працівникам "критичних для держави" структур. На Чернігівщині, зокрема, першими щепитимуть медичних працівників.

Дітям профілактику коронавірусу взагалі не робитимуть, оскільки жоден з імунобіологічних препаратів від COVID-19 не проходив клінічних випробувань на неповнолітніх.

Що стосується продажу вакцин від коронавірусу в Україні, то, за прогнозами Ляшка, це може бути не раніше ІІ півріччя 2021 року.

Що передувало: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у неділю повідомив, що в Індії вже відвантажити 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca і ця партія препаратів вже в дорозі до України.