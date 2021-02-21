Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Безкоштовно вакцинуватися від COVID-19 зможуть усі, але не одразу – Ляшко

Неділя, 21 лютого 2021, 17:10

В Україні щеплення від COVID-19 за державні кошти отримають усі, хто цього побажає.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко в неділю у Чернігові, передає Укрінформ

Пряма мова: "Держава передбачила ту кількість коштів, яка необхідна для покриття всього населення України старше 18 років безкоштовною і добровільною вакцинацією. Всі, хто захоче вакцинуватися, – вакцинується".

Деталі: Водночас Ляшко зауважив, що через обмежений доступ до вакцин на ринку та, відповідно, неможливість щепити всіх одночасно уряд розробив "дорожню карту" з вакцинації, яка надає пріоритет групам ризику та працівникам "критичних для держави" структур. На Чернігівщині, зокрема, першими щепитимуть медичних працівників.

Дітям профілактику коронавірусу взагалі не робитимуть, оскільки жоден з імунобіологічних препаратів від COVID-19 не проходив клінічних випробувань на неповнолітніх.

Що стосується продажу вакцин від коронавірусу в Україні, то, за прогнозами Ляшка, це може бути не раніше ІІ півріччя 2021 року.

Що передувало: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у неділю повідомив, що в Індії вже відвантажити 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca і ця партія препаратів вже в дорозі до України.

Теми: коронавірусвакцинаціяМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Безкоштовно вакцинуватися від COVID-19 зможуть усі, але не одразу – Ляшко

відеоДнями вакцина AstraZeneca вже буде в Україні – Степанов

Ізраїль через шантаж змушений купити Sputnik V у Росії – NYT

оновленоСБУ хотіло меншого санкційного тиску на Медведчука – ЗМІ

Україна засудила репресії проти журналістів у Білорусі

Інвестор з Молдови позивається проти України, бо отримав розікрадений завод

Усі новини...
коронавірус
У Києві за добу 200 випадків коронавірусу
Днями вакцина AstraZeneca вже буде в Україні – Степанов
Після масової вакцинації кількість заражень Covid в Ізраїлі різко впала
Останні новини
17:36
У понеділок в усій Україні буде тепло
17:10
Безкоштовно вакцинуватися від COVID-19 зможуть усі, але не одразу – Ляшко
16:49
Австрія очікує, що ЄС підтримає нові санкції проти Росії
16:41
У Львові крадій закопався у сніг, ховаючись від поліції
16:30
Мінсоц перерахував 322 мільйони гривень компенсацій за електроенергію
16:29
Війська РФ, що воювали на Донбасі, їдуть до Криму тренувати оборону узбережжя
16:20
У Києві за добу 200 випадків коронавірусу
15:35
Британія прискорює темпи вакцинації
15:11
відеоДнями вакцина AstraZeneca вже буде в Україні – Степанов
14:49
В інспекції з енергонагляду розповіли про причини аварійних зупинок ТЕС
Усі новини...