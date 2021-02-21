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Днями вакцина AstraZeneca вже буде в Україні – Степанов

Неділя, 21 лютого 2021, 15:11

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що в Індії вже відвантажити 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca і ця партія препаратів вже в дорозі до України.

Джерело: міністр у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне. 500 000 доз вакцини їдуть до України, і далі будуть розподілені між регіонами згідно плану МОЗ.

Зараз вакцина транспортується до Мумбаї. Далі – довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України".

Деталі: Степанов запевнив, що в під час транспортування будуть дотримані всіх температурні вимоги, які необхідні для збереження якості вакцини.

Довідка: Oxford/AstraZeneca - це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа, що має потужності для виробництва в Індії. Її вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання.

Нагадаємо: 20 лютого Міністерство охорони здоров'я спільно з регіональними координаторами провели нараду, на якій узгодили останні штрихи логістики вакцини на території України. В нашій країні вакцинація проти коронавірусу досі не стартувала.

В Ізраїлі після масової вакцинації кількість заражень коронавірусом різко впала, також істотно зменшилися показники смертності.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ


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