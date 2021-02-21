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У Києві горів гуртожиток, евакуювали 50 осіб

Неділя, 21 лютого 2021, 18:08
У Києві горів гуртожиток, евакуювали 50 осіб
фото ДСНС

У Києві у неділю сталася пожежа в гуртожитку НПУ ім. М.П. Драгоманова на вулиці Космічній.

Джерело: ГУ ДСНС у Києві

Деталі: О 03:27 до оперативно-координаційного центру київського управління ДСНС надійшло повідомлення про пожежу на вул. Космічній, 8-Б, що у Дніпровському районі.

По прибутті пожежників було встановлено, що загоряння виникло в головній електрощитовій, розміром 2х3 м.

О 04:16 пожежу було локалізовано та о 04:34 ліквідовано.

В ході ліквідації пожежі рятувальники вивели на свіже повітря 50 осіб, адже горіння супроводжувалось значним задимленням. Згодом, після випуску диму, мешканці змогли повернутись до будівлі.

На місці події залучалось 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.

Жертв та постраждалих немає. Причину пожежі встановлюватиме слідство.

За адресою вул. Космічна, 8-Б розташований гуртожиток №5 НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Українська правда

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Теми: пожежаДСНСосвітаКиїв
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