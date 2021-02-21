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В Киеве горело общежитие, эвакуировали 50 человек

Воскресенье, 21 февраля 2021, 19:08
фото ГСЧС

В Киеве в воскресенье произошел пожар в общежитии НПУ им. М.П. Драгоманова на улице Космической.

Источник: ГУ ГСЧС в Киеве

Детали: В 3:27 в оперативно-координационный центр киевского управления ГСЧС поступило сообщение о пожаре на ул. Космической, 8-Б, в Днепровском районе.

По прибытии пожарных было установлено, что возгорание возникло в главной электрощитовой, размером 2х3 м.

В 4:16 пожар был локализован и в 4:34 ликвидирован.

В ходе ликвидации пожара спасатели вывели на свежий воздух 50 человек, ведь горение сопровождалось значительным задымлением. Впоследствии, после выпуска дыма, жители смогли вернуться в здание.

На месте происшествия привлекалось 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава подразделений Главного управления.

Жертв и пострадавших нет. Причину пожара будет устанавливать следствие.

По адресу ул. Космическая, 8-Б расположено общежитие №5 НПУ им. М.П. Драгоманова.

Украинская правда
Темы: пожарГСЧСобразованиеКиев


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