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Тихановська про санкції ЄС проти Білорусі: Це насмішка, і режим сміється

Неділя, 21 лютого 2021, 20:02
Тихановська про санкції ЄС проти Білорусі: Це насмішка, і режим сміється
Олександр Лукашенко, фото Белта

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська назвала насмішкою санкції, які Євросоюз ввів проти білоруського керівництва.

Джерело: Тихановська в інтерв'ю The Sunday Times, пише ТАСС, Тихановська в інтерв'ю швейцарській газеті Le Temps, пише Tut.by

Деталі: В інтерв'ю The Sunday Times Тихановська заявила, що обмежувальних заходів, прийнятих ЄС на цей момент, недостатньо для чинення тиску на самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка і його оточення.

Пряма мова: "Під санкціями всього 90 людей. Це насмішка, і режим Лукашенка сміється".

"Був дуже важливим той факт, що міжнародне співтовариство не стало визнавати Лукашенка законним переможцем на виборах. Підтримали, але вирішувати проблему не захотіли".

Деталі: Тихановська додала, що країни Заходу повинні "припинити фінансову підтримку режиму Лукашенка" і вводити нові санкції проти представників влади, викритих у порушенні прав людини, а також суддів, які виносять вироки невинним.

Вона також закликала Захід надавати додаткову підтримку опозиційним ЗМІ, захисникам прав людини і учасникам страйків.

Разом з тим, в інтерв'ю швейцарській газеті Le Temps Тихановська визнала, що білоруська опозиція на даному етапі програла боротьбу з режимом на вулицях.

Пряма мова: "Я повинна визнати, що ми втратили вулиці, у нас немає можливості боротися з насильством режиму проти протестуючих – у них є зброя, у них є сила, так що так, на даний момент здається, що ми програли".

"Наша стратегія полягає в тому, щоб краще організуватися, піддавати режим постійного тиску – до тих пір, поки люди не будуть готові вийти на вулиці знову, можливо, навесні".

Що передувало: Останній пакет санкцій, прийнятий ЄС 17 грудня, передбачає обмежувальні заходи проти 29 осіб і 7 юридичних осіб.

ЄС в цілому запровадив три пакети санкцій проти влади Білорусі, в список внесені 84 представники керівництва країни, в тому числі самопроголошений президент Олександр Лукашенко і представники силових структур.

Всім їм заборонений в'їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках підлягають заморожуванню.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТихановськаБілорусьЄСсанкції
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