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У Петербурзі арештували нападника на українського прикордонника

Неділя, 21 лютого 2021, 20:29
У Петербурзі арештували нападника на українського прикордонника

Смольнинський районний суд Санкт-Петербурга заарештував до 18 квітня громадянина РФ Назара Смоленського, який 19 лютого напав із ножем на співробітника генерального консульства України.

Джерело: Об'єднана пресслужба судів Санкт-Петербурга

Дослівно: "Смольнинський районний суд м. Санкт-Петербурга виніс постанову про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо Назара Смоленського, обвинуваченого в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.213 КК РФ.

Не пізніше 12.22 19.02.2021, маючи умисел на грубе порушення громадського порядку, перебуваючи у д. 1 літ. В по вул. Бонч-Бруєвича, дочекавшись відкриття вхідних дверей до будівлі генерального консульства України, завдав громадянину П. предметом схожим на ніж не менше 2 ударів в пахову область і зовнішню поверхню стегна зліва".

Деталі: Як зазначає пресслужба, Смоленський раніше судимий, не працює, не одружений, дітей на утриманні не має, і захворювань, що не дозволяють перебувати в умовах слідчого ізолятора, у нього немає.

Що передувало: 19 лютого на прикордонника, коменданта Генконсульства України в Санкт-Петербурзі, напав росіянин з ножем.

Українська правда

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Теми: РосіяПрикордонна службанапад
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