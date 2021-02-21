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В Петербурге арестовали россиянина, напавшего на украинского пограничника

Воскресенье, 21 февраля 2021, 21:29

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 18 апреля гражданина РФ Назара Смоленского, который 19 февраля напал с ножом на сотрудника генерального консульства Украины.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Дословно: "Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назара Смоленского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ.

Не позднее 12.22 19.02.2021, имея умысел на грубое нарушение общественного порядка, находясь у д. 1 лит. В по ул. Бонч-Бруевича, дождавшись открытия входной двери в здание генерального консульства Украины, нанес гражданину П. предметом похожим на нож не менее 2 ударов в паховую область и наружную поверхность бедра слева".

Детали: Как отмечает пресс-служба, Смоленский ранее судим, не работает, не женат, детей на иждивении не имеет, и заболеваний, не позволяющих находиться в условиях следственного изолятора, у него нет.

Что предшествовало: 19 февраля на пограничника, коменданта Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, напал россиянин с ножом.

Украинская правда
Темы: РосcияПограничная службанападение


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