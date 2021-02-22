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СБУ затримала агента російської воєнної розвідки

Понеділок, 22 лютого 2021, 10:17
СБУ затримала агента російської воєнної розвідки

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Харкові агента російської воєнної розвідки, який намагався отримати для країни-агресора технічну документацію з розробки і виробництва українського танку Т-84БМ "ОПЛОТ".

Джерело: СБУ

Деталі: За даними слідства, мешканця Харкова завербували під час його поїздки до Російської Федерації.

 

На завдання від російських кураторів та отримання доступу до закритих відомостей, ворожий агент намагався залучити співробітника харківського державного підприємства "ХКБМ ім. Морозова", яке розробляло танк.

Під контролем оперативників СБУ, харків’янин отримав від працівника зразки технічних матеріалів та відпрацьованими каналами передав фотокопії представнику російської спецслужби.

Зазначається, що зрадника затримали "на гарячому" під час одержання ним "повного комплекту технічної документації", яка має гриф обмеження доступу.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру в державній зраді Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Українська правда

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Теми: СБУ
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