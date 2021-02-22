СБУ задержала агента российской военной разведки

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове агента российской военной разведки, который пытался получить для страны-агрессора техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ "Оплот".

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия, жителя Харькова завербовали во время его поездки в Российскую Федерацию.

На задание от российских кураторов по доступу к закрытым сведениям, вражеский агент пытался привлечь сотрудника харьковского государственного предприятия "ХКБМ им. Морозова", которое разрабатывало танк.

Под контролем оперативников СБУ, харьковчанин получил от работника образцы технических материалов и отработанными каналами передал фотокопии представителю российской спецслужбы.

Отмечается, что предателя задержали с поличным во время получения им "полного комплекта технической документации", которая имеет гриф ограниченного доступа.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения.