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Кулеба дорікнув ЄС, що той готує санкції у справі Навального, а про Крим "забув"

Понеділок, 22 лютого 2021, 13:40
Кулеба дорікнув ЄС, що той готує санкції у справі Навального, а про Крим забув

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив здивування, що Європейський Союз готується вперше запровадити новий санкційний механізм за порушення прав людини через події у Росії, натомість не задіюючи його у зв’язку з репресіями в окупованому Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у інтерв’ю телеканалу "Прямий".

"Я дивуюся, чому механізм застосування санкцій ЄС у відповідь на системні порушення прав людини вперше застосований не щодо репресій, здійснюваних Росією в окупованому Криму, а у контексті тих протестів, які відбуваються в самій Росії", - сказав Кулеба. 

За його словами, на столі у європейських колег є дуже багато фактів і звернень України з проханням задіяти цей механізм, щоб захистити кримських татар і всіх, хто піддається системним репресіям в Криму. 

"Я відверто говорю про це публічно, тому що я і в спілкуванні з європейськими колегами їх про це запитую", - додав Кулеба. 

Водночас він назвав задіяння санкцій через події у Росії "добрим", тому що, за його словами, репресії в Росії не повинні залишатися безкарними.

"Але я вважаю, що вперше застосувати цей механізм потрібно було щодо окупованого Криму", - сказав український міністр.

"Для наших європейських партнерів кейс Навального і останніх репресій у Росії важливіший, ніж постійне повторення репресій проти кримських татар в Криму. Вони реагують на цей кейс як на щось нове, що потребує дій з їхнього боку", - резюмував Кулеба.

Новий санкційний механізм ЄС за порушення прав людини, що був схвалений у 2020 році, передбачає замороження активів і/або обмеження на поїздки. Справа Навального може стати першим випадком, коли Євросоюз задіє його. 

Очікується, що 22 лютого міністри закордонних справ країн ЄС ухвалять запровадження нових санкцій проти Росії у зв’язку з арештом критика Путіна Алексєя Навального і придушенням мирних протестів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроЄСсанкціїКримРосія
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