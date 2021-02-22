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Кулеба упрекнул ЕС, что тот готовит санкции по делу Навального, а о Крыме "забыл"

Понедельник, 22 февраля 2021, 13:40
Кулеба упрекнул ЕС, что тот готовит санкции по делу Навального, а о Крыме забыл

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил удивление, что Европейский Союз готовится впервые ввести новый санкционный механизм за нарушение прав человека из-за событий в России, не задействуя его в связи с репрессиями в оккупированном Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямий".

"Я удивляюсь, почему механизм применения санкций ЕС в ответ на системные нарушения прав человека впервые применен не в отношении репрессий, осуществляемых Россией в оккупированном Крыму, а в контексте тех протестов, которые происходят в самой России", - сказал Кулеба.

По его словам, на столе у ​​европейских коллег очень много фактов и обращений Украины с просьбой задействовать этот механизм, чтобы защитить крымских татар и всех, кто подвергается системным репрессиям в Крыму.

"Я откровенно говорю об этом публично, потому что я и в общении с европейскими коллегами их об этом спрашиваю", - добавил Кулеба.

В то же время он назвал задействование санкций из-за событий в России "хорошим", так как, по его словам, репрессии в России не должны оставаться безнаказанными.

"Но я считаю, что впервые применить этот механизм нужно было в отношении оккупированного Крыма", - сказал украинский министр.

"Для наших европейских партнеров кейс Навального и последних репрессий в России важнее, чем постоянное повторение репрессий против крымских татар в Крыму. Они реагируют на этот кейс как на нечто новое, что требует действий с их стороны", - резюмировал Кулеба.

Новый санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека, был одобрен в 2020 году, предусматривает замораживание активов и/или ограничения на поездки. Дело Навального может стать первым случаем, когда Евросоюз задействует его.

Ожидается, что 22 февраля министры иностранных дел стран ЕС одобрят введение новых санкций против России в связи с арестом критика Путина Алексея Навального и подавлением мирных протестов.

Темы: Кулеба ДмитрийЕСсанкцииКрымРосcия
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