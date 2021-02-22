Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Російські хакери змінили тактику кібератак на українські сайти – РНБО

Понеділок, 22 лютого 2021, 16:11

Починаючи з 18 лютого 2021 року Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО фіксує масовані DDoS атаки на український сегмент Інтернет, переважно на веб-сайти сектору безпеки і оборони.

Джерело: пресцентр РНБО

Деталі: Зазначається, що атаки здійснювалися на сайти Служби безпеки України, Ради національної безпеки і оборони, ресурси інших державних установ та стратегічних підприємств. Встановлено, що джерелом цих скоординованих атак були ІР-адреси, які належать певним російським мережам обміну трафіком.

Під час реагування та аналізу фахівці виявили, що зловмисники  використовують новий механізм кібератак, який не спостерігався раніше під час подібних інцидентів.

Дослівно: "Так, під час атаки вразливі веб-сервери державних органів інфікуються вірусом, який приховано робить їх елементом бот-мережі, що використовується для DDOS-атак на інші ресурси. При цьому системи безпеки інтернет-провайдерів визначають скомпрометовані веб-сервери як джерело атак, та починають блокувати їх роботу шляхом автоматичного внесення до "чорних списків". Таким чином, навіть після закінчення фази DDoS атаковані веб-сайти залишаються недоступними для користувачів".

Додатково: Фахівці НКЦК готові надати консультацію та технічну допомогу для виявлення та реагування на цей вид кібератаки. У разі виявлення компрометації сайтів, DDoS-атак просять повідомляти Національний координаційний центр кібербезпеки (report@ncscc.gov.ua).

Українська правда
Теми: хакериРНБО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В СБУ назвали причину санкцій проти Sportmaster

Фігурант справи Приватбанку намагався вилетіти з України на літаку компанії Коломойського

У річницю Майдану Москва звинуватила Україну у війні і "розгулі неонацизму"

фотоВантажівку з тілом водія витягнули з річки на Чернігівщині

Кадиров про "близькість" з Уруським: Знав би, хто він – не підпустив

Санкції проти Медведчука: Зеленський і Данілов обговорили наступні кроки

Усі новини...
хакери
США не залишать без відповіді атаку російських хакерів
Сайт СБУ не працює через потужну DDOS-атаку
У Києві викрили хакерів, від яких постраждали 150 іноземних компаній
Останні новини
20:18
Із передмістя в столицю: На Київщині подорожчав проїзд в "маршрутках"
20:10
Посол Британії: Україна стала випробувальним майданчиком дезінформаційної зброї з боку РФ
19:51
Британія розглядає питання Ситника окремо від антикорупційної реформи
19:40
Курс валют: гривня втратила в ціні
19:25
В СБУ назвали причину санкцій проти Sportmaster
19:06
Заступник Єрмака: Розробляється програма фінансового лізингу на житло під 5%
19:02
Фігурант справи Приватбанку намагався вилетіти з України на літаку компанії Коломойського
18:53
Посол Британії: Києву слід зосередитись на реформі Міноборони, а не на ПДЧ
18:51
Зеленський: Головна мета для нас як держави – це заможний українець
18:49
Санкції проти Росії збереже не тільки Британія – посол
Усі новини...