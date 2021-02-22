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Российские хакеры сменили тактику кибератак на украинские сайты – СНБО

Понедельник, 22 февраля 2021, 15:11
Российские хакеры сменили тактику кибератак на украинские сайты – СНБО

Начиная с 18 февраля 2021 года Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО фиксирует массированные DDoS атаки на украинский сегмент Интернет, преимущественно на сайты сектора безопасности и обороны.

Источник: пресс-центр СНБО

Детали: Отмечается, что атаки осуществлялись на сайты Службы безопасности Украины, Совета национальной безопасности и обороны, ресурсы других государственных учреждений и стратегических предприятий. Установлено, что источником этих скоординированных атак были IP-адреса, принадлежащие определенным российским сетям обмена трафиком.

Во время реагирования и анализа специалисты обнаружили, что злоумышленники используют новый механизм кибератак, который не наблюдался ранее во время подобных инцидентов.

Дословно: "Так, во время атаки уязвимые веб-серверы государственных органов инфицируются вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDOS-атак на другие ресурсы. При этом системы безопасности интернет-провайдеров определяют скомпрометированные веб-серверы как источник атак, и начинают блокировать их работу путем автоматического внесения в "черные списки". Таким образом, даже после окончания фазы DDoS атакованные сайты остаются недоступными для пользователей".

Дополнительно: Специалисты НКЦК готовы предоставить консультацию и техническую помощь для выявления и реагирования на вид кибератаки. В случае выявления компрометации сайтов, DDoS-атак просят сообщать Национальный координационный центр кибербезопасности (report@ncscc.gov.ua).

Украинская правда

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Темы: хакерыСНБО
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