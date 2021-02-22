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Вантажівку з тілом водія витягнули з річки на Чернігівщині

Понеділок, 22 лютого 2021, 18:12

Співробітники ДСНС у Чернігівській області підняли з Десни вантажний автомобіль із загиблим водієм.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "21 лютого на автомобільній дорозі М-01 "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі" біля села Шестовиця вантажний автомобіль з причепом Mercedes-Benz Actros, зруйнувавши конструктивні елементи огорожі мосту та відбійника, впав з майже 20-метрової висоти у Десну і частково затонув. Водій 1990 року народження, громадянин Туреччини, загинув".

Деталі: Рятувальники розчистили берег річки, водолази ДСНС обстежили затонулий транспортний засіб, закріпили троси, а за допомогою автокрана та автомобіля "КрАЗ" вантажівку із загиблим водієм витягнули з води.

 
 

Українська правда
Теми: Чернігівська областьДСНС


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