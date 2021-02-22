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Грузовик с телом водителя вытащили из реки на Черниговщине

Понедельник, 22 февраля 2021, 18:12

Сотрудники ГСЧС в Черниговской области подняли из Десны грузовой автомобиль с погибшим водителем.

Источник: ГСЧС

Дословно: "21 февраля на автомобильной дороге М-01" Киев-Чернигов-Новые Яриловичи "возле села Шестовица грузовой автомобиль с прицепом Mercedes-Benz Actros, разрушив конструктивные элементы ограждения моста и отбойника, упал с почти 20-метровой высоты в Десну и частично затонул. Водитель 1990 года рождения, гражданин Турции, погиб".

Детали: Спасатели расчистили берег реки, водолазы ГСЧС обследовали затонувшее транспортное средство, закрепили тросы, а с помощью автокрана и автомобиля "КрАЗ" грузовик с погибшим водителем вытащили из воды.

 
 

Украинская правда
Темы: Черниговская областьГСЧС


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