Грузовик с телом водителя вытащили из реки на Черниговщине
Понедельник, 22 февраля 2021, 17:12
Сотрудники ГСЧС в Черниговской области подняли из Десны грузовой автомобиль с погибшим водителем.
Источник: ГСЧС
Дословно: "21 февраля на автомобильной дороге М-01" Киев-Чернигов-Новые Яриловичи "возле села Шестовица грузовой автомобиль с прицепом Mercedes-Benz Actros, разрушив конструктивные элементы ограждения моста и отбойника, упал с почти 20-метровой высоты в Десну и частично затонул. Водитель 1990 года рождения, гражданин Турции, погиб".
Детали: Спасатели расчистили берег реки, водолазы ГСЧС обследовали затонувшее транспортное средство, закрепили тросы, а с помощью автокрана и автомобиля "КрАЗ" грузовик с погибшим водителем вытащили из воды.
Украинская правда