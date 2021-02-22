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У Харкові застрелили людину, у місті ввели операцію "Сирена"

Понеділок, 22 лютого 2021, 21:40

22 лютого о 19:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Отакара Яроша в Харкові чули звук пострілу. 

Джерело: поліція Харківщини, "Інтерфакс-Україна", місцевий Telegram-канал "ХС Харьков"

Деталі: Наразі особа загиблого встановлюється. Для затримання осіб, причетних до злочину, введено в дію поліцейську операцію "Сирена".

За адресою виїхали керівництво та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Поліцейські здійснюють огляд місця події, збирають речові докази, встановлюють та опитують свідків.

Видання з посиланням на місцеві Telegram-пабліки зазначає, що вбитий - ювелір Олександр Чепурних. Він є господарем ПП "Пантера", яке займається виробництвом і реалізацією ювелірних виробів з дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння.

Вбили його пострілом у голову.

На фото видно, що вбили чоловіка біля супермаркету АТБ. Телеграм-канал зазначає, що, зі слів правоохоронців, в момент скоєння вбивства були відключені всі камери зовнішнього спостереження.

Повідомляється, що поліція шукає білу Audi з чорним дахом і Skoda Suberb.

 
 

Українська правда
Теми: Харків


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