Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Харькове застрелили человека, в городе ввели операцию "Сирена"

Понедельник, 22 февраля 2021, 21:40

22 февраля в 19:40 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Отакара Яроша в Харькове слышали звук выстрела.

Источник: полиция Харьковщины, "Интерфакс-Украина", местный Telegram-канал "ХС Харьков"

Детали: Сейчас личность погибшего устанавливается. Для задержания лиц, причастных к преступлению, введено в действие полицейскую операцию "Сирена".

По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Полицейские осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.

Издание со ссылкой на местные паблики отмечает, что убитый - ювелир Александр Чепурных. Он является хозяином ЧП "Пантера", которое занимается производством и реализацией ювелирных изделий из драгоценных и полудрагоценных камней.

Убили его выстрелом в голову.

На фото видно, что убили мужчину возле супермаркета АТБ. Телеграм-канал отмечает, что, со слов правоохранителей, в момент совершения убийства были отключены все камеры наружного наблюдения.

Сообщается, что полиция ищет белую Audi с черной крышей и Skoda Suberb.

 
 

Украинская правда
Темы: Харьков


powered by lun.ua
Главное сегодня

Обновлено от 21:15“Семь минут ужаса": Perseverance прислал на Землю первое видео и аудио с Марса

фото, видеоВ Харькове застрелили человека, в городе ввели операцию "Сирена"

Новости 22 февраля: задержание топ-фигуранта дела о Приватбанке, фото Уруского и Кадырова

Офис генпрокурора будет расследовать "слив" информации по подозрению Яценко

В СБУ назвали причину санкций против Sportmaster

Фигурант дела Приватбанка пытался улететь из Украины на самолете компании Коломойского

Все новости...
Харьков
Ландау, расщепление атома и секретный бункер. Как в разгар сталинских репрессий в Харькове создали "Кремниевую долину"
Геннадий Грозный: правители, которых мы заслужили
СБУ накрыла конвертцентр с оборотом в 5 миллиардов
Последние новости
23:51
Витренко обещает сделать Энергоатом и Центрэнерго прибыльными, если станет министром
23:26
На Буковине усиливают карантин: закрывают школы и ограничивают работу заведений
22:39
США ввели новые санкции против российского судна, которое строит "Северный поток-2"
22:22
Обновлено от 21:15“Семь минут ужаса": Perseverance прислал на Землю первое видео и аудио с Марса
22:18
ЕС подготовит четвертый пакет санкций против режима Лукашенко
22:02
Новости экономики: побег экс-топ-менеджера Приватбанка, в Киеве запустят новые "электрички"
21:40
фото, видеоВ Харькове застрелили человека, в городе ввели операцию "Сирена"
21:11
Новости 22 февраля: задержание топ-фигуранта дела о Приватбанке, фото Уруского и Кадырова
20:49
Санкции ЕС против России за Навального будут готовы в течение недели – Боррель
20:35
Офис генпрокурора будет расследовать "слив" информации по подозрению Яценко
Все новости...