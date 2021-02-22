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В Харькове застрелили человека, в городе ввели операцию "Сирена"

Понедельник, 22 февраля 2021, 20:40
В Харькове застрелили человека, в городе ввели операцию Сирена

22 февраля в 19:40 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Отакара Яроша в Харькове слышали звук выстрела.

Источник: полиция Харьковщины, "Интерфакс-Украина", местный Telegram-канал "ХС Харьков"

Детали: Сейчас личность погибшего устанавливается. Для задержания лиц, причастных к преступлению, введено в действие полицейскую операцию "Сирена".

По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Полицейские осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.

Издание со ссылкой на местные паблики отмечает, что убитый - ювелир Александр Чепурных. Он является хозяином ЧП "Пантера", которое занимается производством и реализацией ювелирных изделий из драгоценных и полудрагоценных камней.

Убили его выстрелом в голову.

На фото видно, что убили мужчину возле супермаркета АТБ. Телеграм-канал отмечает, что, со слов правоохранителей, в момент совершения убийства были отключены все камеры наружного наблюдения.

Сообщается, что полиция ищет белую Audi с черной крышей и Skoda Suberb.

 
 

Украинская правда

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Темы: Харьков
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