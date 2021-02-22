Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США ввели нові санкції проти російського судна, яке будує "Північний потік–2"

Понеділок, 22 лютого 2021, 21:39
США ввели нові санкції проти російського судна, яке будує Північний потік–2

Сполучені Штати внесли до ще одного санкційного списку російський корабель-трубоукладач "Фортуна", залучений до будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: Мінфін США

Деталі: Санкції запроваджені також проти російської компанії КВТ-РУС, яка є власником судна.

Обмеження накладені відповідно до американського закону CAATSA ("Протидія противникам Америки за допомогою санкцій").

Це наступні санкції після введених 19 січня. Тоді вони передбачали заборону на експорт, банківські та валютні операції, блокування активів і майна

Нагадаємо:

  • У грудні "Фортуна" побудувала 2,6 км магістралі "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Німеччини.
  • Трубопровід закінчений понад 90%, і російська державна енергетична компанія "Газпром" та її західні партнери сподіваються закінчити його цього року. Значна частина роботи, що залишилася, складна і знаходиться у глибоких водах біля Данії.
  • Два попередні президенти США, республіканець Трамп і демократ Барак Обама, виступили проти проєкту, оскільки він обійде Україну, через яку Росія протягом десятиліть відправляла газ до Європи. Це може позбавити Україну вигідних транзитних зборів та потенційно підірвати її боротьбу проти російської агресії.
  • Президент Джо Байден вважає, що трубопровід є "поганою угодою" для Європи.
  • Американські санкції зупинили роботу над газопроводом минулого року після того, як Allseas, західна трубопровідна компанія, відмовилася від участі в ньому.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Північний потік-2СШАсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Північний потік-2
Слідчі ФРН та Швеції планують завершити розслідування по "Північних потоках" восени − ЗМІ
ЦРУ застерігало Україну від підриву "Північних потоків" після попередження Нідерландів – ЗМІ
Зеленський прокоментував матеріал WP про "план України" з підриву "Північних потоків"
Останні новини
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
Усі новини...
Реклама: