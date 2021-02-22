США ввели нові санкції проти російського судна, яке будує "Північний потік–2"

Сполучені Штати внесли до ще одного санкційного списку російський корабель-трубоукладач "Фортуна", залучений до будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: Мінфін США

Деталі: Санкції запроваджені також проти російської компанії КВТ-РУС, яка є власником судна.

Обмеження накладені відповідно до американського закону CAATSA ("Протидія противникам Америки за допомогою санкцій").

Це наступні санкції після введених 19 січня. Тоді вони передбачали заборону на експорт, банківські та валютні операції, блокування активів і майна

Нагадаємо: