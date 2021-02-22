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США ввели новые санкции против российского судна, которое строит "Северный поток-2"

Понедельник, 22 февраля 2021, 22:39

Соединенные Штаты внесли в еще один санкционный список российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", задействованный на строительстве газопровода "Северный поток-2".

Источник: Минфин США

Детали: Санкции введены также против российской компании КВТ-РУС, которая является владельцем судна.

Ограничения наложены в соответствии с американским законом CAATSA ( "Противодействие противникам Америки с помощью санкций").

Это следующие санкции после введенных 19 января.  Тогда они предусматривали запрет на экспорт, банковские и валютные операции, блокирование активов и имущества.

Напомним:

  • В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.
  • Трубопровод закончен более 90%, и российская государственная энергетическая компания "Газпром" и его западные партнеры надеются закончить его в этом году. Значительная часть работы, оставшуюся сложная и находится в глубоких водах возле Дании.
  • Два предыдущие президента США, республиканец Трамп и демократ Барак Обама, выступили против проекта, поскольку он обойдет Украину, через которую Россия на протяжении десятилетий отправляла газ в Европу. Это может лишить Украину выгодных транзитных сборов и потенциально подорвать ее борьбу против российской агрессии.
  • Президент Джо Байден считает, что трубопровод является "плохой сделкой" для Европы.
  • Американские санкции остановили работу над газопроводом прошлого года после того, как Allseas, западная трубопроводная компания отказалась от участия в нем.

Украинская правда
Темы: Северный поток-2СШАсанкцииРосcия


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