США ввели новые санкции против российского судна, которое строит "Северный поток-2"

Соединенные Штаты внесли в еще один санкционный список российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", задействованный на строительстве газопровода "Северный поток-2".

Источник: Минфин США

Детали: Санкции введены также против российской компании КВТ-РУС, которая является владельцем судна.

Ограничения наложены в соответствии с американским законом CAATSA ( "Противодействие противникам Америки с помощью санкций").

Это следующие санкции после введенных 19 января. Тогда они предусматривали запрет на экспорт, банковские и валютные операции, блокирование активов и имущества.

Напомним: