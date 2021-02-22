Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США ввели новые санкции против российского судна, которое строит "Северный поток-2"

Понедельник, 22 февраля 2021, 21:39
США ввели новые санкции против российского судна, которое строит Северный поток-2

Соединенные Штаты внесли в еще один санкционный список российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", задействованный на строительстве газопровода "Северный поток-2".

Источник: Минфин США

Детали: Санкции введены также против российской компании КВТ-РУС, которая является владельцем судна.

Ограничения наложены в соответствии с американским законом CAATSA ( "Противодействие противникам Америки с помощью санкций").

Это следующие санкции после введенных 19 января.  Тогда они предусматривали запрет на экспорт, банковские и валютные операции, блокирование активов и имущества.

Напомним:

  • В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.
  • Трубопровод закончен более 90%, и российская государственная энергетическая компания "Газпром" и его западные партнеры надеются закончить его в этом году. Значительная часть работы, оставшуюся сложная и находится в глубоких водах возле Дании.
  • Два предыдущие президента США, республиканец Трамп и демократ Барак Обама, выступили против проекта, поскольку он обойдет Украину, через которую Россия на протяжении десятилетий отправляла газ в Европу. Это может лишить Украину выгодных транзитных сборов и потенциально подорвать ее борьбу против российской агрессии.
  • Президент Джо Байден считает, что трубопровод является "плохой сделкой" для Европы.
  • Американские санкции остановили работу над газопроводом прошлого года после того, как Allseas, западная трубопроводная компания отказалась от участия в нем.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северный поток-2СШАсанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Северный поток-2
Следователи ФРГ и Швеции планируют завершить расследование по "Северным потокам" осенью - СМИ
ЦРУ предостерегало Украину от подрыва "Северных потоков" после предупреждения Нидерландов - СМИ
Зеленский прокомментировал материал WP о "плане Украины" по подрыву "Северных потоков"
Последние новости
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
Все новости...
Реклама: