США ввели новые санкции против российского судна, которое строит "Северный поток-2"
Понедельник, 22 февраля 2021, 22:39
Соединенные Штаты внесли в еще один санкционный список российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", задействованный на строительстве газопровода "Северный поток-2".
Источник: Минфин США
Детали: Санкции введены также против российской компании КВТ-РУС, которая является владельцем судна.
Ограничения наложены в соответствии с американским законом CAATSA ( "Противодействие противникам Америки с помощью санкций").
Это следующие санкции после введенных 19 января. Тогда они предусматривали запрет на экспорт, банковские и валютные операции, блокирование активов и имущества.
Напомним:
- В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.
- Трубопровод закончен более 90%, и российская государственная энергетическая компания "Газпром" и его западные партнеры надеются закончить его в этом году. Значительная часть работы, оставшуюся сложная и находится в глубоких водах возле Дании.
- Два предыдущие президента США, республиканец Трамп и демократ Барак Обама, выступили против проекта, поскольку он обойдет Украину, через которую Россия на протяжении десятилетий отправляла газ в Европу. Это может лишить Украину выгодных транзитных сборов и потенциально подорвать ее борьбу против российской агрессии.
- Президент Джо Байден считает, что трубопровод является "плохой сделкой" для Европы.
- Американские санкции остановили работу над газопроводом прошлого года после того, как Allseas, западная трубопроводная компания отказалась от участия в нем.
Украинская правда