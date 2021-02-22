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Військові ЗСУ повідомляють про загибель трьох бійців

Понеділок, 22 лютого 2021, 23:28
Військові ЗСУ повідомляють про загибель трьох бійців

58-а окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського повідомила про загибель у пожежі трьох бійців.

Джерело: Facebook-сторінка 58-ї бригади

Дослівно: "Сьогодні, 22 лютого, під час завершення робіт по розборці конструкції бліндажу після пожежі, що виникла близько 4 години ранку 20 лютого в одному із підрозділів бригади, виявлено тіла двох військовослужбовців, які ймовірно перебували в бліндажі під час пожежі.

Ідентифікацію тіл буде проведено після ДНК експертизи.

Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру, де, на жаль, сьогодні від отриманих травм помер.

За даним фактом проводиться перевірка військовою службою правопорядку ЗС України та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань".

Деталі: Раніше у понеділок головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що гасіння пожежі ще триває. 

Зазначимо, що наразі невідомо про які бліндажі йдеться та де вони знаходяться.

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежаарміяЗбройні сили
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