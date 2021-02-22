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Военные ВСУ сообщают о гибели трех бойцов

Понедельник, 22 февраля 2021, 23:28
Военные ВСУ сообщают о гибели трех бойцов

58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского сообщила о гибели в пожаре трех бойцов.

Источник: Facebook-страница 58-й бригады

Дословно: "Сегодня, 22 февраля, во время завершения работ по разборке конструкции блиндаж после пожара, возникшего около 4:00 утра 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, вероятно находились в блиндаже во время пожара.

Идентификацию тел будет проведено после ДНК экспертизы.

Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где, к сожалению, сегодня от полученных травм скончался.

По данному факту проводится проверка военной службой правопорядка ВС Украины и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований".

Детали: Раньше в понедельник главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что тушение пожара продолжается.

Отметим, что пока неизвестно о которых блиндажи идет речь и где они находятся.

"Украинская правда" в Threads

Темы: пожарармияВооруженные силы
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