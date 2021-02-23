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COVID в Україні: 4 182 нових випадки, одужань трохи більше

Вівторок, 23 лютого 2021, 08:18

За добу 22 лютого в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 4 182 особам, госпіталізували 1 236 хворих, померли 153 пацієнти, одужали 4 351 особа;

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільше випадків за останню добу зареєстрували в Івано-Франківській (716) і Чернівецькій (468) областях, м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.

Зокрема, захворіли 252 дитини та 219 медпрацівників.

Тестувань у цей понеділок було зроблено 49 600, з них методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 158.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 1 311 844 осіб, із них 1 151 777 осіб одужали, але 25 309 хворих померли. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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