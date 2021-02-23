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COVID в Украине: 4 182 новых случая, выздоровлений чуть больше

Вторник, 23 февраля 2021, 07:18
COVID в Украине: 4 182 новых случая, выздоровлений чуть больше
УП

За сутки 22 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 4 182 лицам, госпитализировали 1 236 больных, умерли 153 пациентов, выздоровели 4 351 человек;

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего случаев за последние сутки зарегистрировали в Ивано-Франковской (716) и Черновицкой (468) областях, г. Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

В частности, заболели 252 ребенка и 219 медработников.

Тестирований в этот понедельник было сделано 49 600, из них методом ПЦР – 23 660, методом ИФА – 14 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 11 158.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили в 1 311 844 человек, из них 1 151 777 человек выздоровели, но 25 309 заболевших скончались.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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