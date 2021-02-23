Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Поліція розслідує вбивство у Харкові: одна із версій грошовий борг

Вівторок, 23 лютого 2021, 09:36

Правоохоронці у Харкові розслідують вбивство чоловіка, відпрацьовують версію про конфлікт через грошовий борг, ймовірного злочинця уже затримали.

Джерело: пресслужба поліції Харківщини

Пряма мова начальника слідчого управління Сергія Чижа: "Особу потерпілого встановлено. Це житель міста Харкова 1981 року народження. Встановлені свідки події...

Оперативні працівники вже фактично встановили особу злочинця".

Деталі: За його словами, слідство висунуло і відпрацьовує низку версій, одна з яких - конфлікт через грошовий борг.

Відомості про інцидент внесли в ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Що передувало: Ввечері понеділка, 22 лютого, у Харкові застрелили людину. Для затримання осіб, причетних до злочину, було введено поліцейську операцію "Сирена".

Згодом поліція Харкова затримала підозрюваного у вбивстві. Нападником виявився 50-річний чоловік. Його виявили та затримали за межами Харкова.

Українська правда
Теми: Харківполіціявбивство


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Донбасі – ще один загиблий і один поранений за ранок

COVID в Україні: 4 182 нових випадки, одужань трохи більше

Оновлено від 21:15“Сім хвилин жаху“: Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу

фото, відеоУ Харкові застрелили людину, у місті ввели операцію "Сирена"

Новини 22 лютого: затримання топ-фігуранта справи Приватбанку, фото Уруського і Кадирова

Офіс генпрокурора розслідуватиме "злив" інформації щодо підозри Яценку

Усі новини...
Харків
Вбивство у Харкові: поліція затримала підозрюваного
У Харкові застрелили людину, у місті ввели операцію "Сирена"
Ландау, розщеплення атома і секретний бункер. Як в розпал сталінських репресій в Харкові створили "Кремнієву долину"
Останні новини
10:20
У США схвалили нові санкції проти корабля, що будує "Північний потік-2"
10:11
Ціна на газ в Європі істотно знизилася
09:50
В Україні зареєстрували першу вакцину проти COVID-19
09:48
Адміністрація Байдена готує власні санкції за отруєння Навального – ЗМІ
09:40
Зеленський схвалив зниження ПДВ для аграріїв до 14%
09:36
відеоПоліція розслідує вбивство у Харкові: одна із версій грошовий борг
09:33
МОЗ чекає першу вакцину проти COVID "у найближчу годину"
09:13
ЄС звернувся до Німеччини через надмірні "коронавірусні" обмеження на кордоні
08:38
На Донбасі – ще один загиблий і один поранений за ранок
08:26
У Грузії штурмом взяли офіс партії Саакашвілі та затримали її лідера
Усі новини...