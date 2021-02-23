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Поліція розслідує вбивство у Харкові: одна із версій грошовий борг

Вівторок, 23 лютого 2021, 08:36
Поліція розслідує вбивство у Харкові: одна із версій грошовий борг

Правоохоронці у Харкові розслідують вбивство чоловіка, відпрацьовують версію про конфлікт через грошовий борг, ймовірного злочинця уже затримали.

Джерело: пресслужба поліції Харківщини

Пряма мова начальника слідчого управління Сергія Чижа: "Особу потерпілого встановлено. Це житель міста Харкова 1981 року народження. Встановлені свідки події...

Оперативні працівники вже фактично встановили особу злочинця".

Деталі: За його словами, слідство висунуло і відпрацьовує низку версій, одна з яких - конфлікт через грошовий борг.

Відомості про інцидент внесли в ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Що передувало: Ввечері понеділка, 22 лютого, у Харкові застрелили людину. Для затримання осіб, причетних до злочину, було введено поліцейську операцію "Сирена".

Згодом поліція Харкова затримала підозрюваного у вбивстві. Нападником виявився 50-річний чоловік. Його виявили та затримали за межами Харкова.

Українська правда

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Теми: Харківполіціявбивство
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