Поліція розслідує вбивство у Харкові: одна із версій грошовий борг

Правоохоронці у Харкові розслідують вбивство чоловіка, відпрацьовують версію про конфлікт через грошовий борг, ймовірного злочинця уже затримали.

Джерело: пресслужба поліції Харківщини

Пряма мова начальника слідчого управління Сергія Чижа: "Особу потерпілого встановлено. Це житель міста Харкова 1981 року народження. Встановлені свідки події...

Оперативні працівники вже фактично встановили особу злочинця".

Деталі: За його словами, слідство висунуло і відпрацьовує низку версій, одна з яких - конфлікт через грошовий борг.

Відомості про інцидент внесли в ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Що передувало: Ввечері понеділка, 22 лютого, у Харкові застрелили людину. Для затримання осіб, причетних до злочину, було введено поліцейську операцію "Сирена".

Згодом поліція Харкова затримала підозрюваного у вбивстві. Нападником виявився 50-річний чоловік. Його виявили та затримали за межами Харкова.