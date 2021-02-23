Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Утримання Зеленського у 2020 році коштувало українцям мінімум 30 млн – ЗМІ

Вівторок, 23 лютого 2021, 10:38
Фото ОПУ

Забезпечення діяльності президента Володимира Зеленського у 2020 року році за мінімальними підрахунками коштувало платникам податків 30,8 мільйонів гривень, без витрат на держохорону.

Джерело: сюжет Bihus.Info  

Дослівно: "Найбільша стаття видатків на президента – це оплата перельотів. Мова йде і про внутрішні, і про закордонні візити. У 2020-му Зеленський "налітав" на понад 22 мільйони гривень. Наприклад, переліт президентського борту маршрутом Київ – Цюріх – Тель-Авів – Київ у січні 2020-го коштував 2,5 мільйони гривень".

Деталі: Автобаза Держуправління справами за рік витратила ще 4,8 мільйони гривень – на пальне, оплату добових та проживання працівників у відрядженнях з президентом. 

На ремонт державної дачі у Конча-Заспі перед переїздом туди президентської родини витратили 1 мільйон. А саме утримання будинку, де нині мешкає Зеленський, у 2020 році коштувало 3,4 мільйони. 

Новорічний візит Зеленського в Івано-Франківську область коштував мінімум 391 тисячу гривень. Там, в президентській резиденції "Синьогора", він зустрів Новий рік. Прийом Зеленського у резиденції коштував 100 тисяч гривень, а переліт з Києва до Карпат – ще 138 тисяч гривень. Крім того, 153 тисячі гривень пішло на оплату відрядження для 15 співробітників президентської автобази.  

Також у 2020 році Зеленський 2 тижні перебував у "Феофанії", коли хворів на коронавірус.  За прайсом лікарні це коштувало 109 тисяч гривень з бюджету. 

Видання зазначає, що підрахунок коштів не враховує бюджетних витрат Управління держохорони на захист президента і його родини. Цю суму неможливо підрахувати, бо інформація про охорону засекречена.

Водночас Bihus.Info нагадує, що загальний бюджет УДО – 1,5 мільярди гривень на рік, тому можна припустити, що на охорону президентської родини витрачають десятки мільйонів гривень на рік.

Теми: Зеленськийбюджет


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоВ Україну доставили першу вакцину від COVID-19

Суд дав Стерненку 7 років тюрми у справі викрадення і катування людини

відео Ексголові правління "Приватбанку" Дубілету повідомили про підозру

На Донбасі – ще один загиблий і один поранений за ранок

COVID в Україні: 4 182 нових випадки, одужань трохи більше

Оновлено від 21:15“Сім хвилин жаху“: Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу

Усі новини...
Зеленський
Зеленський схвалив зниження ПДВ для аграріїв до 14%
Частина електорату Порошенка починає з цікавістю дивитись на Зеленського – Вадим Васютинський 
Тенденції на ринку державного піару: прогноз на 2021 рік
Останні новини
12:15
В Україні місцями потеплішає до +15
12:15
Україна позивається проти РФ через замах на Навального та політичні вбивства
12:14
СБУ викрила колишнього топменеджера "Укрзалізниці" на розкраданні мільйонів
12:07
Україна реалізує держпідтримку розвитку мережі електрозарядних станцій на дорогах – міністр
11:49
Тривога і "крок назад від Заходу": у ЄС та США з’явилися перші реакції на події у Тбілісі
11:43
Курс валют на 23 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:40
фото, відеоВ Україну доставили першу вакцину від COVID-19
11:37
Рівень забруднення повітря в Києві втричі перевищив норму
11:35
У Києві - 454 нових зараження COVID-19
11:29
Суд дав Стерненку 7 років тюрми у справі викрадення і катування людини
Усі новини...