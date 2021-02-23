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Утримання Зеленського у 2020 році коштувало українцям мінімум 30 млн – ЗМІ

Вівторок, 23 лютого 2021, 09:38
Утримання Зеленського у 2020 році коштувало українцям мінімум 30 млн – ЗМІ
Фото ОПУ

Забезпечення діяльності президента Володимира Зеленського у 2020 року році за мінімальними підрахунками коштувало платникам податків 30,8 мільйонів гривень, без витрат на держохорону.

Джерело: сюжет Bihus.Info  

Дослівно: "Найбільша стаття видатків на президента – це оплата перельотів. Мова йде і про внутрішні, і про закордонні візити. У 2020-му Зеленський "налітав" на понад 22 мільйони гривень. Наприклад, переліт президентського борту маршрутом Київ – Цюріх – Тель-Авів – Київ у січні 2020-го коштував 2,5 мільйони гривень".

Деталі: Автобаза Держуправління справами за рік витратила ще 4,8 мільйони гривень – на пальне, оплату добових та проживання працівників у відрядженнях з президентом. 

На ремонт державної дачі у Конча-Заспі перед переїздом туди президентської родини витратили 1 мільйон. А саме утримання будинку, де нині мешкає Зеленський, у 2020 році коштувало 3,4 мільйони. 

Новорічний візит Зеленського в Івано-Франківську область коштував мінімум 391 тисячу гривень. Там, в президентській резиденції "Синьогора", він зустрів Новий рік. Прийом Зеленського у резиденції коштував 100 тисяч гривень, а переліт з Києва до Карпат – ще 138 тисяч гривень. Крім того, 153 тисячі гривень пішло на оплату відрядження для 15 співробітників президентської автобази.  

Також у 2020 році Зеленський 2 тижні перебував у "Феофанії", коли хворів на коронавірус.  За прайсом лікарні це коштувало 109 тисяч гривень з бюджету. 

Видання зазначає, що підрахунок коштів не враховує бюджетних витрат Управління держохорони на захист президента і його родини. Цю суму неможливо підрахувати, бо інформація про охорону засекречена.

Водночас Bihus.Info нагадує, що загальний бюджет УДО – 1,5 мільярди гривень на рік, тому можна припустити, що на охорону президентської родини витрачають десятки мільйонів гривень на рік.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийбюджет
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