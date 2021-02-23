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Содержание Зеленского в 2020 году стоило украинцам минимум 30 млн – СМИ

Вторник, 23 февраля 2021, 09:38
Содержание Зеленского в 2020 году стоило украинцам минимум 30 млн – СМИ
Фото ОПУ

Обеспечение деятельности президента Владимира Зеленского в 2020 году по минимальным подсчетам стоило налогоплательщикам 30,8 миллиона гривен, без затрат на госохрану.

Источник: сюжет Bihus.Info

Дословно: "Самая большая статья расходов на президента – это оплата перелетов. Речь идет и о внутренних, и о зарубежных визитах. В 2020-м Зеленский "налетал" на более чем 22 миллиона гривен. Например, перелет президентского борта по маршруту Киев – Цюрих –Тель-Авив – Киев в январе 2020-го стоил 2,5 миллиона гривен".

Детали: Автобаза Госуправления делами за год потратила еще 4,8 миллиона – на горючее, оплату суточных и проживание работников в командировках с президентом.

На ремонт госдачи в Конча-Заспе перед переездом туда президентской семьи потратили 1 миллион гривен. А само содержание дома, где сейчас живет Зеленский, в 2020 году стоило 3,4 миллиона.

Новогодний визит Зеленского в Ивано-Франковскую область стоил минимум 391 тысячу гривен. Там, в президентской резиденции "Синегора", он встретил Новый год. Прием Зеленского в резиденции стоил 100 тысяч гривен, а перелет из Киева в Карпаты – еще 138 тысяч гривен. Кроме того, 153 тысячи гривен ушло на оплату командировки для 15 сотрудников президентской автобазы.

Также в 2020 году Зеленский 2 недели находился в "Феофании", когда болел коронавирусом. По прайсу больницы это стоило 109 тысяч гривен из бюджета.

Издание отмечает, что подсчет средств не учитывает бюджетных расходов Управления госохраны на защиту президента и его семьи. Эту сумму невозможно подсчитать, потому что информация об охране засекречена.

В то же время Bihus.Info напоминает, что общий бюджет УГО – 1,5 миллиарда гривен в год, поэтому можно предположить, что на охрану президентской семьи тратят десятки миллионов гривен в год.

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Темы: Зеленскийбюджет
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