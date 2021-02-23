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Україна оновила зони карантину: 2 області "червоні", 7 – "помаранчевих"

Вівторок, 23 лютого 2021, 15:17
Україна оновила зони карантину: 2 області червоні, 7 – помаранчевих

В Україні оновили список "червоних", "помаранчевих" та "жовтих" областей за показниками захворюваності на коронавірус, рівнем госпіталізації та завантаженістю лікарень.   

Джерело: МОЗ

Деталі: Таким чином, до списку областей із найгіршою ситуацією з COVID-19 потрапила Буковина та Прикарпаття.

Ще 7 областей опинилися у "помаранчевій" зоні. Це зокрема, Вінниччина, Донеччина, Житомирщина, Закарпаття, Запорізька, Луганська та Тернопільська області.

Решта регіонів – у "жовтій" зоні.

Рішення про послаблення рівня епіднебезпеки будуть переглядати не раніше ніж через 14 днів з дня встановлення такого рівня.

Карантинні обмеження за рівнями епіднебезпеки почнуть діяти з 24 лютого. Після локдауну на території всієї України діяли обмеження "помаранчевої" зони.

 

Перелік заборон для "червоної", "помаранчевої" та "жовтої" зони: 

 
 
 

Уряд продовжив карантин в Україні до 30 квітня 2021 року.

Українська правда

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Теми: карантинУкраїнакоронавірусCovid-2019
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