Україна оновила зони карантину: 2 області "червоні", 7 – "помаранчевих"

В Україні оновили список "червоних", "помаранчевих" та "жовтих" областей за показниками захворюваності на коронавірус, рівнем госпіталізації та завантаженістю лікарень.

Джерело: МОЗ

Деталі: Таким чином, до списку областей із найгіршою ситуацією з COVID-19 потрапила Буковина та Прикарпаття.

Ще 7 областей опинилися у "помаранчевій" зоні. Це зокрема, Вінниччина, Донеччина, Житомирщина, Закарпаття, Запорізька, Луганська та Тернопільська області.

Решта регіонів – у "жовтій" зоні.

Рішення про послаблення рівня епіднебезпеки будуть переглядати не раніше ніж через 14 днів з дня встановлення такого рівня.

Карантинні обмеження за рівнями епіднебезпеки почнуть діяти з 24 лютого. Після локдауну на території всієї України діяли обмеження "помаранчевої" зони.

Перелік заборон для "червоної", "помаранчевої" та "жовтої" зони:

Уряд продовжив карантин в Україні до 30 квітня 2021 року.