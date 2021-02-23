Україна оновила зони карантину: 2 області "червоні", 7 – "помаранчевих"
В Україні оновили список "червоних", "помаранчевих" та "жовтих" областей за показниками захворюваності на коронавірус, рівнем госпіталізації та завантаженістю лікарень.
Джерело: МОЗ
Деталі: Таким чином, до списку областей із найгіршою ситуацією з COVID-19 потрапила Буковина та Прикарпаття.
Ще 7 областей опинилися у "помаранчевій" зоні. Це зокрема, Вінниччина, Донеччина, Житомирщина, Закарпаття, Запорізька, Луганська та Тернопільська області.
Решта регіонів – у "жовтій" зоні.
Рішення про послаблення рівня епіднебезпеки будуть переглядати не раніше ніж через 14 днів з дня встановлення такого рівня.
Карантинні обмеження за рівнями епіднебезпеки почнуть діяти з 24 лютого. Після локдауну на території всієї України діяли обмеження "помаранчевої" зони.
Перелік заборон для "червоної", "помаранчевої" та "жовтої" зони:
Уряд продовжив карантин в Україні до 30 квітня 2021 року.