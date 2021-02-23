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Украина обновила зоны карантина: 2 области "красные", 7 – "оранжевых"

Вторник, 23 февраля 2021, 16:17

В Украине обновили список "красных", "оранжевых" и "желтых" областей по показателям заболеваемости на коронавирус, уровнем госпитализации и загруженностью больниц.

Источник: МОЗ

Детали: Таким образом, в список областей с наихудшей ситуацией с COVID-19 попала Буковина и Прикарпатье.

Еще 7 областей оказались в "оранжевой" зоне. Это, в частности, Винницкая область, Донецкая область, Житомирская область, Закарпатье, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.

Остальные регионы - в "желтой" зоне.

Решение об ослаблении уровня эпидопасности будут пересматривать не ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня.

Карантин по уровням эпидопасности начнет действовать с 24 февраля. После локдауна на территории всей Украины действовали ограничения "оранжевой" зоны.

 

Перечень запретов для "красной", "оранжевой" и "желтой" зоны:

 
 
 

Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля 2021 года.

Украинская правда
Темы: карантинУкраинакоронавирусCovid-2019


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