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Окупанти сім разів відкривали вогонь на Донбасі, українські військові давали відсіч

Вівторок, 23 лютого 2021, 18:33

Протягом доби 23 лютого зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів.

В районі населених пунктів Луганське та Авдіївка збройні формування РФ відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Гнутового – з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Шумів окупанти вели прицільний вогонь  з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Крім того, неподалік Зайцевого російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Повідомляється, що на обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо: 23 лютого внаслідок обстрілу Зайцевого один військовослужбовець загинув - сержант Дмитро Сардак, ще один воїн отримав осколкові поранення.

Українська правда
Теми: війнаДонбас


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