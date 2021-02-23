Окупанти сім разів відкривали вогонь на Донбасі, українські військові давали відсіч
Протягом доби 23 лютого зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню на Донбасі.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Поблизу Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів.
В районі населених пунктів Луганське та Авдіївка збройні формування РФ відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Гнутового – з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Шумів окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
Крім того, неподалік Зайцевого російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
Повідомляється, що на обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Нагадаємо: 23 лютого внаслідок обстрілу Зайцевого один військовослужбовець загинув - сержант Дмитро Сардак, ще один воїн отримав осколкові поранення.