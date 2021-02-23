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В ООС назвали ім’я вбитого вранці військового

Вівторок, 23 лютого 2021, 17:40

23 лютого під час виконання бойового завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів загинув військовий за контрактом окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка сержант Дмитро Сардак з Одеси.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік населеного пункту Зайцеве.

Під час обстрілу сержант Сардак отримав осколкове поранення не сумісне з життям.

Останнього терміново медичним автомобілем військової частини було доставлено до лікарняного закладу міста Світлодарськ, а потім до військово-медичного госпіталю міста Часів Яр. В останню путь сержанта Дмитра Сардака проведуть в його рідній Одесі. У загиблого вояка залишилася дружина".

Деталі: Зазначається, що окрім вбитого Сардака, 23 лютого поранений військовий за контрактом цієї ж бригади.

 

Нагадаємо:

  • Ситуація на Донбасі загострилася в останні тижні, українське військо має втрати після близько пів року відносного перемир'я.
  • 22 лютого, попри чергову втрату в зоні ООС, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак запевняв, що ситуація контрольована, триває 211-та доба режиму повного та всеосяжного режиму припинення вогню, хоча "на окремих ділянках лінії розмежування провокаційні обстріли трапляються". 

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійна


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