В ООС назвали ім’я вбитого вранці військового

23 лютого під час виконання бойового завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів загинув військовий за контрактом окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка сержант Дмитро Сардак з Одеси.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік населеного пункту Зайцеве.

Під час обстрілу сержант Сардак отримав осколкове поранення не сумісне з життям.

Останнього терміново медичним автомобілем військової частини було доставлено до лікарняного закладу міста Світлодарськ, а потім до військово-медичного госпіталю міста Часів Яр. В останню путь сержанта Дмитра Сардака проведуть в його рідній Одесі. У загиблого вояка залишилася дружина".

Деталі: Зазначається, що окрім вбитого Сардака, 23 лютого поранений військовий за контрактом цієї ж бригади.

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