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AstraZeneca зменшить поставки вакцини в ЄС наполовину – ЗМІ

Середа, 24 лютого 2021, 03:19

AstraZeneca може поставити до Європейського Союзу наполовину менше законтрактованої кількості вакцин проти COVID-19.

Джерело: Reuters з посиланням на джерела

Деталі: Агентство цитує слова офіційного представника ЄС.

В AstraZeneca не заперечили цієї інформації, але пізніше заявили, що компанія прагне збільшити продуктивність, щоб доставити обіцяні 180 мільйонів доз. Саме таку кількість доз виробник зобов’язавс поставити у другому кварталі цього року. 

Очікуваний дефіцит є наслідком значного скорочення поставок у першому кварталі та може завадити цілям ЄС вакцинувати 70% дорослих до літа.

Посадовець ЄС, який бере безпосередню участь у переговорах з англо-шведським виробником ліків, заявив, що на внутрішніх засіданнях компанія заявила Євросоюзу, що "доставить менше 90 мільйонів доз у другому кварталі".

Він також підтвердив, що AstraZeneca планує доставити близько 40 мільйонів доз у першому кварталі, що є менше половини від запланованих 90 мільйонів доз.

Передісторія:

  • Наприкінці січня повідомлялось, що у компанії AstraZeneca спостерігаються проблеми з розширенням виробництва вакцин. Саме через це відбуваються затримки поставки препарату. 

Теми: Європавакцинаціякоронавірус


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